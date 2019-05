Vor dem Rathaus-Balkon fehlte etwas . . .

Da steht er nun wieder, der Maibaum, mitten im Herzen der Stadt auf dem Rathausplatz. Nachdem im vergangenen Jahr der Platz leer geblieben war, präsentierten am Dienstagabend die Verantwortlichen des Gewerbevereins stolz ihr neues Prachtstück. Knapp acht Meter hoch und aus Stahl: Dieser „Baum“ soll nun in Zukunft den Mai in der Innenstadt begrüßen.

Aufgestellt wurde dieser aus Sicherheitsgründen schon am Montagabend mittels maschineller Hilfe. „Wir wollten sichergehen, dass alles passt und waren uns nicht sicher, ob man diesen schweren Baum auch mit Muskelkraft in die Röhre bekommen würde. Aber ich denke, das wir dies im kommenden Jahr wieder traditionell machen werden“, erklärte Vorsitzende Lena Voges nach Rücksprache mit Sigrid Budt und Guido Sudhoff, der den Stahlbaum gefertigt hatte. Auch Jochen Horstmann und Christian Florien, die beim Aufstellen des Maibaums tatkräftig mit anpacken, teilten diese Meinung.

Musikalisch begleitet von der Stadt-und Feuerwehrkapelle sowie vom Spielmannszug der SG freute sich Lena Voges bei der Begrüßung der Gäste über den „Neustart“ einer Traditionsveranstaltung. Nachdem die letzten Zunftzeichen angebracht waren, wurde der neue „Riese“ von Pfarrer Anthony feierlich gesegnet. Auch Bürgermeister Berthold Streffing war sichtlich gut gelaunt: „Das war im vergangenen Jahr schon ein wenig komisch, wenn ich auf dem Rathaus-Balkon stand. Da fehlte einfach etwas. Ich freue mich, dass ich nun in diesem Jahr wieder auf einen Maibaum schauen kann“, so Streffing in seinem Grußwort. Christian Hölscher, Vorsitzender des Heimatvereins, begrüßte die Anwesenden ebenfalls. Fehlen durfte auch nicht der Auftritt der Volkstanzgruppe des Heimatsvereins. Traditionell eröffnete sie mit ihrer Einlage den Tanzabend.

Richtig in Feierlaune präsentierten sich im Anschluss die Gäste. Am und im Festzelt wurde getanzt und geschunkelt. DJ Bernhard Wegmann hatte hierfür genau die richtige Musik im Gepäck. Verwöhnen lassen konnten sich alle auch mit Speisen und Getränken. „Das Wetter war gut, und es haben viele den Weg in die Stadt gefunden. Der Mai kann kommen“, zogen die Veranstalter zufrieden Bilanz.