Am Sonntag, 26. Mai, findet bekanntlich die Wahl zum Europäischen Parlament statt. Für die Wahl stehen in Sendenhorst und Albersloh acht Wahllokale zur Verfügung, die in der Zeit von 8 bis 18 Uhr geöffnet sind, teilt die Verwaltung mit. Wer in welchem Wahllokal wählen darf, ist den übersandten Wahlbenachrichtigungskarten zu entnehmen. Auch bei dieser Wahl sind wieder alle eingerichteten Wahllokale in Sendenhorst und Albersloh barrierefrei zu erreichen. Das gelte auch für die Wahllokale in der Ludgerusschule, um die herum zurzeit gebaut werde, teilt die Verwaltung mit. Auch dort seien beide Wahlräume in der Schule barrierefrei über den Eingang beim Parkplatz zugänglich.

Über 1900 Wahlberechtigte haben bei der Stadtverwaltung bisher Briefwahlunterlagen angefordert und übersandt bekommen. Das Wahlamt weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die roten Wahlbriefe am Wahltag bis 18 Uhr bei der Stadtverwaltung wieder eingegangen sein müssen. Später eingehende Wahlbriefe können nicht mehr berücksichtigt werden. Es sei aber ausreichend, wenn die Wahlbriefe bis zu diesem Zeitpunkt in den Hausbriefkästen der Stadt Sendenhorst am Rathaus oder an der Verwaltungsnebenstelle in Albersloh eingeworfen sind.

Briefwahlanträge können noch bis Freitag, 24. Mai, 18 Uhr im Wahlamt der Stadt Sendenhorst gestellt werden. Nur im Falle einer plötzlichen Erkrankung können noch am Wahltag bis 15 Uhr die Briefwahlunterlagen beantragt werden. In diesen Fällen sei aber zwingend ein ärztliches Attest sowie eine eigenhändig vom Antragsteller unterschriebene Vollmacht, dass die Unterlagen einer dritten Person ausgehändigt werden dürfen, erforderlich. Für eventuelle Nachfragen ist das Wahlamt, Gudrun Hagedorn, am Samstag, 25. Mai, in der Zeit von 10 bis 12 Uhr und am Wahltag ab 7 Uhr durchgehend unter der Rufnummer ✆ 0 25 26 / 303 115 erreichbar.

Für die Wählerinnen und Wähler, die in einem Wahllokal wählen werden, weist das Wahlamt darauf hin, dass die Wahlbenachrichtigungskarte nicht zwingend vorgelegt werden muss. Sofern diese Wahlbenachrichtigung verloren wurde, abhanden gekommen ist oder vielleicht sogar nicht zugestellt wurde, kann gegen Vorlage des Personalausweises oder des Reisepasses in dem zuständigen Wahllokal gewählt werden.

Zudem möchte die Stadtverwaltung darauf hinweisen, dass auch bei der Wahl zum Europäischen Parlament am 26. Mai ab 18 Uhr eine Präsentation der Ergebnisse im Kommunalforum, Weststraße 9 – 11 (Eingang vom Kühl), stattfindet. Die Stadt lädt dazu alle interessierten Bürger ein.