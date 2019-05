Wo Kohl und Kürbis wachsen

Einige der „alten Hasen“ mussten am Rand des kleinen Ackers schon ein wenig schmunzeln. Schließlich kennen sie den Gemüseanbau im eigenen Garten noch – mindestens aus der Jugend auf der elterlichen Parzelle. Und so werden an diesem Mittwochmorgen gleich mal Erfahrungen ausgetauscht. Zum Beispiel, dass früher Zwiebeln zu den Möhren gepflanzt wurden, damit die Wühlmäuse einen Bogen um die Karotten machen.

Viele Jugendliche kennen keinen eigenen Garten mehr

Das ist der Jugend von heute fremd – vielfach zumindest. Sie kennt Möhren vom Markt oder aus dem Laden. Und vielleicht ist das auch für manche Lehrer Neuland, weshalb das Team der Montessori-Gesamtschule eine Fortbildung absolviert hat, bevor es mit den Schülern in den Gemüsegarten am Hof Schmetkamp ging. Dort bewirtschaftet die Schule einen kleinen Acker. Am Mittwochmorgen wird gepflanzt, und die erste Kresse wird mittels einer kleinen Schere geerntet.

Mit vereinten Kräften werden die Pflanzen gesetzt. Foto: Josef Thesing

Und das – wohl auch mit Blick auf mangelnde Gartenerfahrung – mit fachmännischer Unterstützung. Die Schule arbeitet seit einiger Zeit mit der „Gemüse-Ackerdemie“ zusammen. Das ist ein Bildungsprogramm unter anderem für Lehrer und Schüler, das vom gemeinnützigen Verein „Ackerdemia“ angeboten wird, der im Jahr 2014 in Potsdam gegründet worden ist. Dessen Motto ist eindeutig: „Für eine Generation, die weiß, was sie isst.“

„ Am Ende eines jeden Gartenjahres wird Bilanz gezogen. Am Ende eines jeden Gartenjahres wird Bilanz gezogen. “ Glenn Vogt

Und woher das kommt, was sie verzehrt – zum Beispiel aus dem eigenen Garten. „Wir sind ist auf den Verein zugegangen“, erklärt die stellvertretende Schulleiterin Silke Friedrich . Die Schule unterhält bereits einen kleinen Garten auf dem Schulgelände. Seit einiger Zeit wird auch am Hof Schmetkamp geackert. Bisher mehr provisorisch, nun „ackerdemisch“ begleitet vom „Regionalmanagement Nordrhein-Westfalen“ der „Ackerdemia“ – unter anderem in Person von Glenn Vogt . „Wir sind die ersten paar Jahre dabei“, erklärt er. Wie lange, das werde sich zeigen. „Am Ende eines jeden Gartenjahres wird Bilanz gezogen.“

Von der Wiese zum Garten

Wo vorher am Hof Schmetkamp eine Wiese war, hat nun „das erste Wirtschaftsjahr“ begonnen, erklärt Vogt, während die Schüler, die sich zu Fuß auf den Weg zum Garten gemacht haben, bei nasskaltem Maiwetter engagiert Setzlinge in den Boden pflanzen. Dass sich an einigen der vorher gesetzten Gemüsepflanzen bereits Schnecken bedient haben, gehört eben zum Gärtnern dazu, erfahren die Jugendlichen, während sie die Pflänzchen unter die Lupe nehmen.

Die erste Kresse wird mit der Schere geerntet Foto: Josef Thesing

Die Bewirtschaftung des Gartens ist für die Schüler abseits des Kennenlernens dessen, was auf den Teller oder in die Schüssel kommt, kein Selbstzweck. Wenn später geerntet wird, dann können sie Kürbis oder Kohl auch ihren Familien präsentieren. In der Schulküche soll das Gemüse auch verwendet werden, erzählt Silke Friedrich. Und wer weiß: Vielleicht entwickelt sich der noch kleine Garten ja irgendwann auch so üppig, dass Gemüse verkauft werden kann, meint die stellvertretende Schulleiterin. Sie bricht noch eine Lanze für den Sendenhorster „Gartennachwuchs“: „Hier kennen viele Kinder einen Garten zum Glück noch.“

Im Garten herrscht Hochbetrieb. Foto: Josef Thesing

Die „alten Hasen“ am Rande der Beete sind übrigens an diesem Morgen nicht zufällig anwesend. Die Bürgerstiftung und die Naturfördergesellschaft unterstützen die Gartenaktivitäten der Schule.