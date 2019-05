Auch die Sonne lacht zum Fest

Der strahlend blaue Himmel passte sich dem Anlass an. Die VEKA AG läutete am Donnerstagvormittag ihre Feierlichkeiten zum runden Geburtstag ein. Das von Heinrich Laumann gegründete Unternehmen besteht seit 50 Jahren, und so hatten die Gastgeber und Gäste aus aller Welt beste Laune im neuen „Welcome-Center“ und auf dem von der Sonne verwöhnten Betriebsgelände – auf dem übrigens auch an diesem Festtag ganz normal in der Produktion gearbeitet wurde, wovon sich die Besucher bei den Betriebsführungen überzeugen konnten.

VEKA spricht viele Sprachen

Auch benachbarte Unternehmer sahen sich im neuen Gebäude um. Foto: Josef Thesing

Wer Fremdsprachen kann, war zuweilen echt im Vorteil, denn das Unternehmen ist weltweit aufgestellt. Und so setzte sich auch die Gästeschar zusammen. Traditionell arbeitet VEKA in den Ländern mit den Menschen zusammen, die dort beheimatet sind – und auch in der Sendenhorster Zentrale gehören Fremdsprachen zum Business.

Kunden in aller Welt

Zum Beispiel beim „Griechen“, der im Vertrieb arbeitet und Thrassos Rekouniotis heißt. Er kümmert sich etwa um den Verkauf der Produkte auf Malta, in Griechenland, in Pakistan und „East Africa“, erzählte er im Gespräch mit den WN . Das sei „nicht immer einfach“, blickte er auf seine Arbeit. „Viele Kulturen und Religionen“ prägten das Geschäft. Und „andere Länder – andere Sitten“. Sein Rezept für das Tagesgeschäft: „wenig reden – viel zuhören“.

Vorstandschef Andreas Hartleif (li.), Bürgermeister Berthold Streffing und Elke Hartleif. Foto: Josef Thesing

Am Donnerstag wurde natürlich viel geredet, und die Gäste wurden in ihren Muttersprachen begrüßt – zum Beispiel auch auf Flämisch.

Im „Welcome-Center“ war jede Menge los. Foto: Josef Thesing

Zum Gratulieren waren auch die Unternehmer aus der Nachbarschaft und aus anderen Teilen der Stadt gekommen, die das neue Gebäude bestaunten, in dem künftig Besucher und Kunden aus aller Welt empfangen werden und in dessen oberen Etagen weiter am Erfolg des Unternehmens, das sich heute als Weltmarktführer sieht, gearbeitet wird. Das Motto hierfür war an einigen Stellen deutlich sichtbar zu lesen: „Die Zukunft beginnt jetzt.“

Neben vielen ehemaligen Mitarbeitern war auch Bürgermeister Berthold Streffing gekommen, für den der Erfolg von VEKA „ganz fantastisch“ ist. Er habe „absolute Hochachtung“ vor der Leistung des Unternehmensgründers, deren Nachfolger im Vorstand – und vor allem auch vor dem Engagement der Mitarbeiter, von denen ja viele in Sendenhorst beheimatet sind. „Ich freue mich heute für VEKA und für die vielen Mitarbeiter“, sagte Streffing den WN.

Die neueste Fenstergeneration wurde vorgestellt. Foto: Josef Thesing

Dem Erfolg des Familienunternehmens und dessen Engagement in der Stadt, etwa im Bereich von Sozialem, Bildung, Sport und Kultur, sei mit „größtem Respekt" zu begegnen. Dass VEKA der Stadt in all den Jahren treu geblieben sei, sei ein „großes Glück für die Stadt“ und trage zu ihrer wirtschaftlichen Stärke bei.

► Mit einer großen und festlichen Gala wurde am Abend im Festzelt auf dem Firmengelände der Geburtstag gefeiert, der etwa zwei Jahre lang verbereitet worden war.