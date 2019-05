Europa ist hier schon lange Alltag

Europa ist in diesen Tagen in vieler Munde. Nicht nur in Berlin, Brüssel, London oder Lissabon, sondern auch im beschaulichen Sendenhorst, in dem ein Unternehmen ansässig ist, für das Europa seit Jahrzehnten Alltag ist. Und so war Europa mittendrin bei der Jubiläumsgala zum 50-jährigen Bestehen der VEKA AG am Donnerstagabend im Festzelt, das allerdings mehr den Charakter eines schicken Neubaus hatte als das, was landläufig unter „Zelt" firmiert.

Andreas Hartleif blickte auf 50 Jahre VEKA zurück. Foto: Annette Metz

1200 Gäste aus Europa, also Kunden und Partner aus den Ländern – Deutschland inklusive –, in die VEKA von Sendenhorst exportiert, erlebten einen höchst unterhaltsamen „Europa“-Abend mit Musik, Akrobatik, Rückblick – und natürlich auch mit viel VEKA. „50 Jahre sind ja eigentlich gar nicht viel. Aber in 50 Jahren hat sich bei VEKA unfassbar viel getan“, eröffnete Moderatorin Susanne Schöne den Abend, an dem, so waren sich alle einig, der im vergangenen Jahr verstorbene Firmengründer Heinrich Laumann sicher seine Freude gehabt hätte.

Fenster eignen sich auch für Akrobatik. Foto: Annette Metz

Dass der Festtag auch noch mit 70 Jahre Grundgesetz zusammenfiel, ließ Vorstandsvorsitzender Andreas Hartleif nicht unerwähnt – und auch dafür erhielt er viel Beifall von den Männern und Frauen aus Europa im Saal. Und zudem für die Bitte, an der Europawahl am morgigen Sonntag teilzunehmen.

„Großartige Mitarbeiter“

Was macht VEKA so erfolgreich? Diese Frage wurde im Laufe des Abends unterhaltsam aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet. „Großartige Mitarbeiter“ zum Beispiel, erklärte Hartleif, die ihrer Profession mit großem Know-how „und Leidenschaft“ nachgingen. Auch deshalb werde es bei der Feier am heutigen Samstagabend an gleicher Stelle mit 1800 Mitarbeitern und Pensionären, die ein ähnliches Programm erleben, wohl „tierisch abgehen“ – wobei am Donnerstag manch einer der dort beteiligten Kollegen bereits verriet, dass er das Taxi für 5 Uhr bestellt habe.

Zum neuen Jahr treten zwei neue Vorstandsmitglieder ihren Dienst an. Foto: Annette Metz

Entscheidend für den Erfolg sei vor allem auch die „vertrauensvolle Zusammenarbeit“ mit den Kunden, die vor allem Heinrich Laumann vorgelebt habe. Auf dieser Basis und mit „vitalen Mitarbeitern“ wolle VEKA in diesen Tagen nicht nur zurückblicken, sondern vor allem nach vorne. Dabei gelte es, das Unternehmen nicht neu zu erfinden, sondern stetig weiterzuentwickeln, auch mit manch einer „revolutionären“ Idee. „Das Unternehmen lebt. Wir wollen weiter“, machte der Vorstandsvorsitzende deutlich. Passend dazu war auf den großen Leinwänden zu lesen, dass VEKA ein Familienunternehmen ist – und das auch in Zukunft bleiben werde.

Volles Haus im Zelt auf dem Betriebsgelände. Foto: Josef Thesing

Zum Ende des offiziellen Teils der Gala kam im Saal auch etwas Wehmut auf, denn der VEKA-Vorstandsvorsitzende kündigte an, dass zum Jahresende zwei Vorstandsmitglieder in den Ruhestand gehen werden, die die Entwicklung der Firma in den vergangenen Jahrzehnten entscheidend mitgeprägt haben. Da ist zum einen Bonifatius Eichwald, der für Vertrieb und Marketing verantwortlich ist. Er blickte auf Höhen wie auf Tiefen in der jüngeren Unternehmensentwicklung zurück. Sein designierter Nachfolger im Vorstand ist der Sendenhorster Josef Beckhoff.

Für die Finanzen ist ab kommendem Jahr Pascal Heitmar verantwortlich, der auf Dr. Andreas Hillebrand folgt, der auch stellvertretender Vorstandsvorsitzender ist. Hillebrands Fazit: „Das Betriebsklima hier ist eine einmalige Geschichte. Bewahrt es euch.“