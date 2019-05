Unternehmungslustig und schick wie eh und je

Dass es was zu feiern gibt, sieht man ihnen an. Die „Fidelen Jungs“ haben sich mächtig in Schale geworfen. Der Grund: Vor 50 Jahren, genauer an „ Christi Himmelfahrt “ am 15. Mai 1969, hatten sich acht Männer zusammengetan, um einen Kegelclub zu gründen. Einige von ihnen sind heute nicht mehr dabei, andere über die Jahre dazu gekommen. Was geblieben ist, ist der gute Zusammenhalt, der die Männer bis heute verbindet.

Treffen mit dem „Rollenden Glück“

Um ihr besonderes Jubiläum gebührend zu feiern, trafen sich die „Fidelen Jungs“ – elf an der Zahl – bei Kegelbruder Theo Geschermann, bei dem sie sich im gleichen Zug für „manch leckeren Tropfen“ bedankten. Mit dabei die Damen des Kegelklubs „Rollendes Glück“, die den Männern nicht nur als Kegelfreundinnen nahe stehen. „Zu eurem 50-jährigen Bestehen gratulieren wir ganz herzlich“, richtete sich Brigitte Winkelmann als Kegelmutter an die „Fidelen Jungs“ und erinnerte augenzwinkernd an mach gemeinsamen Heimweg mit hohem Unterhaltungswert.

„50 Jahre Kegelclub sind schon etwas Besonderes“, befand auch Kegelvater Rudolf Lüring gegenüber der Festgesellschaft. Das sei Ausdruck für einen Zusammenhalt von Menschen, die die Geselligkeit lieben und Spaß am Sport haben.

„ Würden die Verantwortlichen unseren Vorschlägen folgen, wäre die Umgehungsstraße längst fertig, und Deutschland wäre wieder Weltmeister. Würden die Verantwortlichen unseren Vorschlägen folgen, wäre die Umgehungsstraße längst fertig, und Deutschland wäre wieder Weltmeister. “ Rudolf Lüring

Dass sich die Männer bei ihren 14-tägigen Treffen nicht nur darum bemühen, beim Kegeln zu punkten, sondern auch dem Welt- und Dorfgeschehen widmen, machte der Redner mit den Worten deutlich: „Würden die Verantwortlichen unseren Vorschlägen folgen, wäre die Umgehungsstraße längst fertig, und Deutschland wäre wieder Weltmeister.“

„Hengstparade“ und Loriot-Aufführung in der Wanne

Nachdem das geklärt war, warf Rudolf Lüring einen Blick auf die gemeinsamen Erlebnisse und legendären Auftritte bei verschiedenen Veranstaltungen. Ob als „Zwölfzylinder“ auf einem Pfarrfest vor 30 Jahren, bei dem sich die gestandenen Männer erfolgreich mit einem Oldtimertrecker hatten messen können, oder bei einer „Hengstparade“, bei der die Kegelsportler einen Parcours eingeübt hatten, der manches Pferd vor Neid hätte erblassen lassen. Nicht zu vergessen sei die Loriot-Aufführung, bei der sich die Kegelbrüder Karl Heinz Wannigmann und Theo Haselon im Adamaskostüm in eine Wanne gesetzt hatten, um die berühmte Ente zu Wasser zu lassen. „Aufsehen erregten bloß die behaarten Oberkörper, der genierliche Teil blieb ja unter Wasser“, lacht der Kegelvater rückblickend.

Wenn sie nicht gerade in der Wanne sitzen oder als Hengste brillieren, achten die „Fidelen Jungs“ sehr auf ihr Äußeres. „Helle Hose, weißes Hemd, schwarze Jacke und natürlich Einheitskrawatte“, beschreibt Rudolf Lürnig die Kleiderordnung und ergänzt: „Und nicht zuletzt der Zylinder – steif, stolz und unbeugsam, eine wahre Pracht am Mann.“

Konzentration auf das Jetzt

Nach 50 Jahren sei es aber auch Zeit, in die Zukunft zu blicken. „Ich habe mir Gedanken über die Zukunft für uns und den Club gemacht und bin dabei zu der Überzeugung gelangt, dass wir uns auf den Augenblick, auf das Jetzt, konzentrieren sollten“, meint der Kegelvater mit Blick auf verschiedene Leidenschaften der Kegelbrüder, wie Bienen-, Pferde- oder Hühnerzucht und nicht zuletzt die Gartenarbeit.

Doch das „Jetzt“ fing dann erst mal wie gewohnt gesellig an. Gemeinsam machten sich die „Fidelen Jungs“ mit dem „Rollenden Glück“ auf den Weg nach Münster, wo die „MS Günther“ auf die Festgesellschaft wartete. Mit organisiert hatte den Tagesausflug Alfons Bruns, bei dem sich die Kegelbrüder herzlich bedankten. Bei herrlichem Wetter schipperten die Bootsgäste entlang der Münsteraner Peripherie und ließen es sich gut gehen – immer den Vorsatz ihres Kegelvaters Rudolf Lüring im Sinn: „Ich wünsche uns noch viele Jahre gut Holz.“