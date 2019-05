Um 20.20 Uhr stand am Sonntagabend fest, dass die beiden bislang „großen“ Parteien – CDU und SPD – bei der Europawahl auch in Sendenhorst kräftig Federn gelassen haben. Die SPD rutschte im Stadtgebiet von 30,30 Prozent bei der vergangenen Wahl auf magere 16,77 Prozent ab. Und so gab es bei der Stadtverbandsvorsitzenden Annette Watermann-Krass und ihren SPD-Mitstreitern bei der – spärlich besuchten – Präsentation der Ergebnisse im Kommunalforum natürlich lange Gesichter.

Etwas gelassener sahen das die CDU-Parteigänger – trotz der Verluste von mehr als sieben Prozent im Vergleich zur vergangenen EU-Wahl. Denn die Christdemokraten haben Platz eins eindeutig verteidigt. Auf Platz zwei sind auch in Sendenhorst und Albersloh die Grünen mit 22,3 Prozent ins Ziel gegangen, die ja kommunalpolitisch in der Stadt keine Rolle spielen. Ihre Ergebnisse sind in einigen Wahlbezirken sogar nahezu überragend. So zum Beispiel mit 27,2 Prozent im Stimmbezirk 8 in der Albersloher Ludgerusschule und im Sendenhorster Wahlbezirk 5 – Kita „Stoppelhopser“ –, in dem sie 26,9 Prozent abgeräumt haben.

Deutlich wird bei der Interpretation der Wahlergebnisse, dass Briefwähler, deren Zahl von Wahl zu Wahl steigt, überwiegend keine AfD-Wähler sind. In den drei Briefwahlbezirken kam die AfD auf weniger als fünf Prozent.

Die Grafik zeigt die Entwicklungen der Stimmenanteile für die Parteien.

Die CDU ist in Albersloh traditionell stark. Das gilt auch für diese EU-Wahl. 40,8 und 36,6 Prozent wurden für die Christdemokraten in den beiden Albersloher Wahlbezirken ausgezählt.

Eine Besonderheit stellte bei dieser EU-Wahl wohl der Wahlbezirk 6 dar, der für den Urnengang in der Kita „Stoppelhopser" verortet war. Dort kam die CDU auf 26,8 Prozent – ihr schlechtestes Ergebnis in der Stadt. Die AfD holte 10,85 Prozent – und damit ihr bestes Ergebnis. Neben den 25,3 Prozent für die Grünen fielen für die SPD immerhin noch 19,15 Prozent ab. Da blieben für die FDP nur noch 4,7 und für die Linken 3,4 Prozent übrig. Denn die sogenannten „Sonstigen“ fuhren ebenfalls 9,8 Prozent der Stimmen ein. Eine ziemlich bunte Mischung also.