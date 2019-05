Mit dem Teufel auf Augenhöhe

Nur ein paar Leitern hoch, und schon befindet man sich sieben Meter über dem Kirchenboden. Dem, der die Erlaubnis hat, die derzeit eingerüstete Albersloher Pfarrkirche zu betreten, eröffnen sich Perspektiven, die er so nicht kennt. Steht man auf den obersten Gerüstbrettern, möchte man meinen, man befindet sich in einem Gewölbekeller – dabei sind die oberen Kirchenfenster zum Greifen nah.

Führung mit dem Architekten

Fachkundig führt der bauleitende Architekt Volker Lembken über die besondere Baustelle. Mit Blick auf die Historie der Kirche, die ihre Anfänge um 1150 hat, zeigt er sich von dem sakralen Bau begeistert. Und auch von dem, was bei den Sanierungsarbeiten zu Tage tritt. Beispielsweise eine Schicht Blattgold auf der Kreuzrippe eines der gotischen Gewölbe, die mit hellem Kalk gestrichen werden. „Solche Sachen treten jetzt wieder ans Tageslicht“, freut sich der Architekt über die Entdeckung, die unter einer grauen Schicht gefunden worden war.

Man muss schon genau hinsehen, um hinter den Gerüstbrettern die Ludgeruskirche zu entdecken. Foto: Christiane Husmann

Ein Balken der romanischen Kirche

„Turnt“ man über die Gerüstbretter weiter, kommt man auch zum ältesten Teil der Kirche, dorthin, wo noch Teile der romanischen Chorturmkirche zu finden sind. In einem Pfeiler ist ein Stück Balken zu sehen. „Das müsste meiner Einschätzung nach ein Stück Balken der Holzdecke der alten romanischen Kirche sein“, erklärt Volker Lembken. Spannend. Nur ein bisschen weiter grinst einem jener Teufel ins Gesicht, der das Böse vom Altarbereich abhalten soll. Sonst hat man einen gebührenden Abstand, plötzlich ist er einem ganz nah. „Naja, der hat eine korrekte Frisur und, wenn man sich seine Gesichtsfarbe anschaut, augenscheinlich Probleme mit dem Blutdruck“, lacht der Architekt bei näherer Betrachtung.

„ Der Teufel hat eine korrekte Frisur und, wenn man sich seine Gesichtsfarbe anschaut, augenscheinlich Probleme mit dem Blutdruck. Der Teufel hat eine korrekte Frisur und, wenn man sich seine Gesichtsfarbe anschaut, augenscheinlich Probleme mit dem Blutdruck. “ Architekt Volker Lembken

Viele weitere Details fallen ihm auf. Und die Besucherin selber meint auch eine Entdeckung gemacht zu haben: einen Kreis mit einer Art Kreuz oder Ähnlichem. „Da stand nur ein Eimer“, entzaubert der Baufachmann den vermeintlich spektakulären Fund.

Nicht alles in der Kirche ist alt. Manches schon bald sehr modern. Beispielsweise die Kirchenbeleuchtung, die die Gewölbe mit jeweils vier Strahlern so erhellen soll, dass das Licht in den Kirchenraum zurückgeworfen wird. „Den Großteil der Leuchten wird man nicht sehen“, erklärt der Architekt Details zum Konzept. Im Ergebnis könne so eine stimmungsvolle Illumination erzielt werden. Außerdem wird die Kirche mit digitalen Lautsprechern ausgestattet. Und eine Datenzuleitung für Videoaufnahmen soll es möglich machen, Messen und Veranstaltungen, die im Kirchenraum stattfinden, auch nach außen hin zu übertragen.

Farben werden genau geprüft

Architekt Volker Lembken führt durch die geschichtsträchtige Pfarrkirche und weist auf die geplanten Modernisierungsmaßnahmen hin. Foto: Christiane Husmann

Bei der Gestaltung der Kirche gehen die Verantwortlichen besonnen vor. Es wird genau geprüft, welche Farben zum Einsatz kommen und wie das Ergebnis aussehen soll. Dabei werden die überprüfbaren Ursprünge immer mit einbezogen. „Man macht eine Farbtreppe, bei der die verschiedenen Schichten sichtbar werden“, erklärt Volker Lembken. Beispielsweise sei so erkannt worden, dass ein roter Zierstreifen bei den vorangegangenen Anstrichen mal aufgebracht worden sei – und mal nicht. Beim aktuellen Anstrich wird auf den zusätzlichen Zierstreifen verzichtet. Darum, dass handwerklich alles rund läuft, bemüht sich unter anderem Christian Kirchschläger. Der Maler und Lackierer bringt mit seinen Kollegen derzeit den Kalkanstrich auf. Eine Arbeit, die das Tragen von Schutzbrillen erforderlich macht. Für ihn ist eine Baustelle, wie aktuell die Ludgeruskirche, auch nicht alltäglich. „Das ist schon außergewöhnlich, hier zu arbeiten“, findet er und bringt dann den zweiten Kalkanstrich auf das Gewölbe auf.

„ Nichts ist so beständig wie der Wandel. Nichts ist so beständig wie der Wandel. “ Architekt Volker Lembken

Architekt Volker Lembken steht derweil wieder fest auf Kirchenboden – dort, wo zukünftig der neue Altar stehen soll. „Die Umgestaltung bringt viele neue Möglichkeiten mit sich“, glaubt er mit Blick in die Vergangenheit und in die Zukunft und hält es mit dem Philosophen Heraklit von Ephesus, der schon wusste: „Nichts ist so beständig wie der Wandel.“

Auch der Teufel hat oben in der Kirche sein Plätzchen bekommen. Er soll das Böse vom Altar weghalten. Foto: Christiane Husmann

Mit seinen eigenen Worten bringt es der Architekt so auf den Punkt: „Veränderung bleibt.“