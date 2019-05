In diesem Jahr richten die Martinus-Schützen und die Landjugend Sendenhorst erstmals gemeinsam eine Party aus. Unter dem Motto „Abschussparty: Vogel runter, Stimmung rauf“ wird am Donnerstag, 20. Juni, im Schützenzelt gefeiert.

Partynacht für alle

„Die Partynacht am Schützenfestdonnerstag wollen wir immer wieder neu erfinden. Wir wollen ein attraktives Angebot für alle schaffen, das nie langweilig wird. Mit der Landjugend haben wir einen tollen Partner gefunden, mit dem wir auch noch ein neues Publikum ansprechen“, erklärt Bernd Gaßner , Kassierer des Allgemeinen Schützenverein St. Martinus. Die „Abschussparty“ findet wie üblich an Fronleichnam statt, nachdem sich der Schützenkönig beim Königsschießen gegen seine Konkurrenten durchgesetzt hat. Am 20. Juni können alle Feierfreudigen ab 21 Uhr ins Schützenzelt kommen, um dort zu tanzen und zu feiern. Bis 22 Uhr kostet der Eintritt fünf Euro, danach sieben Euro. „Unsere Schützenvereinsmitglieder haben mit der Einladung zum Schützenfest auch ein Armband erhalten. Wenn sie dieses Armband am Donnerstagabend tragen, erhalten sie kostenfreien Eintritt“, erklärt Gaßner.

„ Im Mittelpunkt steht das Miteinander. Im Mittelpunkt steht das Miteinander. “ Carla Bühlmeyer

Auch der Vorstand der Landjugend freut sich auf die Premiere einer gemeinsamen Party: „Im Mittelpunkt steht das Miteinander. Gerade kurz nach der Wiederbelebung der Landjugend in Sendenhorst sind größere Veranstaltungen und der Austausch mit alteingesessenen Vereinen wichtig, um Wurzeln schlagen zu können“, berichtet Clara Bühlmeyer, Vorsitzende der Landjugend. „Wir wollen so einen Beitrag zur lokalen Verbundenheit leisten. Zudem hoffen wir, weitere Jugendliche auf die Landjugend aufmerksam zu machen, um uns langfristig zu etablieren.“

Das Schützenfestprogramm

Alle Interessierten seien außerdem auch zu den restlichen Tagen des Schützenfests eingeladen, sagt Uwe Landau, Vorsitzender der Martinus-Schützen. „Gemäß unseres Mottos ‚Meine Heimat – Mein Verein‘ bieten wir ein Programm, das den Zusammenhalt im Ort stärkt und Generationen verbindet.“

Offiziell beginnt das Schützenfest am Donnerstag, 20. Juni, um 13.30 Uhr, wenn das Schützenbataillon in der Fußgängerzone antritt, um Kaiser Bernd Krimp­hove nebst Königin und Hofstaat abzuholen. Nachmittags können alle Interessierten etwa ab 16.45 Uhr mitfiebern, wenn das Königsschießen beginnt.

Parallel wird auch für die jüngsten Schützenfestbesucher ein abwechslungsreiches Programm angeboten. Während die Martinus-Schützen am Freitag nach dem ökumenischen Gottesdienst zum Konzert im St.-Josef-Stift marschieren, findet ab 11.30 Uhr ein kostenfreies Mitmach-Theater für Kinder und Kindergärten statt. Nach dem Hampelmannschießen werden am Freitagabend beim Kommers- und Kameradschaftsabend Ehrungen vorgenommen. „Samstagabend feiern wir nach dem Fahnenschlag und dem großen Zapfenstreich unseren Königs- und Festball. Der Eintritt ist frei, und wir bitten um festliche Kleidung. Der Abend wird wieder unvergesslich mit Tanz bis in die Nacht und einer tollen Stimmung zum Abschluss unseren Schützenfests“, lädt Landau ein.