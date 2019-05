Wieder ein Fahrradhändler vor Ort

Der Gewerbeverein Sendenhorst-Albersloh organisiert nicht nur viele Aktionen, sondern ist immer wieder Ansprechpartner für die Geschäftsleute im Ort und setzt sich für die Unternehmen der Stadt ein. So ist es den Kaufleuten beispielsweise gelungen, einen Unternehmer aus Ahlen für Sendenhorst zu begeistern. So wird es ein neues Fahrradgeschäft in Sendenhorst geben. Im September eröffnet Zweirad-Hagedorn aus Ahlen in Sendenhorst eine Filiale.

Das war eines von mehreren Themen, die im Rahmen der Hauptversammlung des Gewerbevereins besprochen wurden.

Die Veranstaltung wurde mit einem Bildervortrag begonnen, den der Geschäftsführers des St.-Josef-Stiftes, Dr. Ansgar Klemann , über das Thema „St.-Josef-Stift – gestern – heute – morgen“ hielt. Die Anwesenden folgten mit großem Interesse seinen Ausführungen. In dem spannenden Vortrag gab es einiges zur Historie um das Stift zu erfahren, aber auch das Heute und das Morgen wurden ausgiebig beleuchtet. So stellte Dr. Klemann den Wandel des Krankenhauses von einem Belegkrankenhaus zur Spezialklinik dar, für die Sendenhorst heute überregional bekannt ist. Zahlreiche Patienten aus dem ganzen Bundesgebiet und darüber hinaus werden in den verschiedenen Bereichen behandelt.

Daraus entstünden große Chancen für die Zukunft, gerade auch für die Stadt Sendenhorst und die Gewerbetreibenden, meinte Klemann. Die Verbundenheit der anwesenden Sendenhorster mit dem Stift wurde auch deutlich, als Dr. Ansgar Klemann auf die letzten Geburten im Stift in den 1970-er Jahren hinwies und manch einer der Anwesenden zu bemerken wusste, dass auch er dort geboren wurde.

Es folgte der Jahresbericht des Gewerbevereins, in dem die erste Vorsitzende Lena Voges besonders das „Picknick de Luxe“ im August 2018 hervorhob, genauso wie den alljährlichen „Martini-Gänsemarkt“, der sich als traditionelles Event in Sendenhorst und Umgebung fest etabliert habe. In diesem Rahmen wurde von den Geschäftsleuten auch das Thema „Heimat shoppen“ aufgegriffen. Für die Kunden gab es dabei die Gelegenheit, tolle Preise zu gewinnen.

Die Aktion „Süßes für die Tüte“ für die Kinder zum Nikolaustag sei ebenfalls ein schöner Erfolg gewesen, so René Vogel. Auch in diesem Jahr soll daran mit neuer Idee angeknüpft werden.

Der Gewerbeverein begleitet seit Juni 2018 die Stadt Sendenhorst auf ihrem Weg zur „Fairtrade Town“. Die Gewerbetreibenden haben sich im Rahmen dieses Verfahrens schon mit einigen Aktionen beteiligt, führte Lena Voges aus.

Im März 2019 hat ein Treffen mit den Vertretern der Gewerbevereine aus den Nachbargemeinden stattgefunden, um Termine zu koordinieren und Erfahrungen auszutauschen. Dieses Treffen soll in regelmäßigen Abständen weiterhin stattfinden, erklärte die Vorsitzende. Ganz konkret habe das auch zu der Absprache geführt, dass künftig der Handwerker- und Bauern-Markt in Albersloh nicht mehr mit dem Dreingaufest in Drensteinfurt konkurrieren müsse, das künftig eine Woche später stattfinden soll.

Zum „Tanz in den Mai 2019“ ist es dem Verein, auch dank der Unterstützung der Bürgerstiftung, des Heimatvereins und der Stadt, gelungen, den neuen Maibaum zu präsentieren, der aus Stahl hergestellt wurde und so den Stürmen trotzen soll.

Beim Blick in die Zukunft wurde besonders das „Promenaden(er)Leben“ am 16. Juni hervorgehoben, auf das schon alle sehr gespannt sind. Viele Attraktionen und Präsentationen von Vereinen, Gruppen, Einzelpersonen sowie Künstler aus verschiedenen Bereichen laden in die Promenade ein.

Beim anschließenden Imbiss wurden neue Ideen aufgegriffen und Kontakte vertieft, so dass der Abend in gemütlicher Atmosphäre ausklang.