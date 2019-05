Ein Ort für alle

Da darf man wohl gratulieren. Das Sozial-Zentrum Fels gehört zu den acht Gewinnern aus NRW und Niedersachsen, die im Rahmen des bundesweiten Wettbewerbs „Aktiv für Demokratie und Toleranz“ eine Auszeichnung bekommen. Beworben hatten sich 268 Projekte. Ausgelobt wurde der Preis vom BfDT , dem „Bündnis für Demokratie und Toleranz – gegen Extremismus und Gewalt“. Ort der Preisverleihung: Wuppertal.

Für Respekt und Toleranz

Die Freude der „SZ-ler“, wie sie sich selber nennen, ist natürlich groß. Und so folgen Brigitte Denker, Annette Dimmer-Deppe , Dr. Rainer Maria Deppe, Eva Rüschenschmidt und Heinz Wenker gerne der Einladung zur feierlichen Preisverleihung, die im Rathaus in Wuppertal stattfindet. Morgens geht‘s per Bahn in Richtung Bergisches Land. Dort erwartet sie und die anderen Preisträger im festlichen Ratssaal viel Prominenz. Unter ihr ist auch der Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal, Andreas Mucke. „Das, was sie tun, ist ehrenwert. Deshalb freue ich mich, sie begrüßen zu dürfen“, macht der OB deutlich. „Der Titel des Preises spricht Bände“, findet der Gastgeber mit Blick auf das, wofür sich die Preisträger mit verschiedenen Projekten stark machen: „Für Respekt und Toleranz, gegen Hass und Rassismus.“

Auf dem Weg nach Wuppertal wartet der Zug auf die Albersloher. Foto: Christiane Husmann

Wichtige Pfeiler für die Demokratie, die keine Zuschauerveranstaltung sei, meint das Stadtoberhaupt. „Jeder Einzelne ist gefordert, sich für die Demokratie einzusetzen und stark zu machen“, findet Andreas Mucke und bestärkt die Preisträger: „Bleiben sie am Ball.“

„ Leute sollen sich dort begegnen und ins Gespräch kommen können – so kann Gemeinschaft entstehen. Leute sollen sich dort begegnen und ins Gespräch kommen können – so kann Gemeinschaft entstehen. “ Heinz Wenker

Genau acht Minuten haben die acht Preisträger jeweils Zeit, ihr Projekt zu präsentieren. Auch für die SZ-ler ein kleines Zeitfenster, um die Idee „Sozial-Zentrum“ und die daraus entstandenen Aktivitäten vorzustellen. „Leute sollen sich dort begegnen und ins Gespräch kommen können – so kann Gemeinschaft entstehen“, erklärt Heinz Wenker. Dabei wirft er einen Blick auf die Flüchtlingswelle, die der Idee Sozial-Zentrum einen weiteren Schub gegeben habe. Das Sozial-Zentrum sei „ein Ort für Neuangekommene und Alteingesessene, für Verwurzelte und Entwurzelte, für Wachsende und Gewachsene, für Gebende und Nehmende, eben „ein Ort für alle“. Annette Dimmer-Deppe ergänzt: „Wir haben in Albersloh einen Ort gefunden, wo man sich wohlfühlen oder bei Bedarf seine Probleme loswerden kann. Wichtig für uns ist das Miteinander.“ Dem stimmt Heinz Wenker zu und ergänzt augenzwinkernd: „Und wir feiern auch.“

3000 Euro Preisgeld

Auch an diesem Tag, denn neben der Bestätigung, dass das Sozial-Zentrum Fels nicht nur aus einer guten Idee geboren, sondern zu einem gesellschaftlich beachtlichen Projekt gewachsen ist, erhält es eine Auszeichnung und 3000 Euro Preisgeld. Auf die Frage, wofür das Preisgeld eingesetzt werden soll, sagen die Albersloher: „Da haben wir mehrere Ideen, die noch konkretisiert werden müssen.“

Annette Dimmer-Deppe (2.v.re.) und Heinz Wenker (re.) stellen das Sozial-Zentrum vor. Foto: Christiane Husmann

Nach der Feierlichkeit wird im Rathaus ein kleiner Empfang mit Sekt und Selters gegeben. Eine gute Möglichkeit, mit den anderen Preisträgern über deren verschiedene Projekte ins Gespräch zu kommen. Ob mit der Gruppe „Kuntergrau“, die eine „schwule Webserie“ produziert, oder dem Polizeipräsidenten aus Münster, der sich mit seinen Kollegen präventiv politischem Salafismus widmet. Ob mit Jugendlichen, die sich um die Gräberpflege auf einem jüdischen Friedhof kümmern, oder mit der jungen Künstlerin, die einen „Grundgesetz-Rundweg“ geschaffen hat. Die Themen sind vielfältig und zeugen alle auf ihre Art und Weise vom gelungenen Einsatz für Toleranz und Demokratie.

Für die SZ-ler heißt es dann auch schon fast wieder: zurück nach Albersloh. Doch erst werden die Urkunde sicher verpackt und eine Wuppertaler Pizzabude besucht. Offensichtlich genügt den Ausgezeichneten ein gutes Stück Pizza und ein ehrliches Bier, um sich und ihre preiswürdige Idee zu feiern.