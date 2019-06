Verbindung von Mensch und Pferd

„Köln, Hannover, Albersloh – das klingt doch schon mal gut“, schmunzelte Johanna Höfener und freute sich über das wachsende Interesse an den Natural-Horsemanship-Tagen, die bei herrlichem Sonnenschein auf dem Hof Hoffmeister-Höfener in der Bauerschaft Ahrenhorst stattfanden. Rund 150 Besucher hatten den Weg dorthin gefunden, um dem australischen Pferdetrainer Mark Langley , der zum dritten Mal auf seiner Deutschlandtournee Station im Münsterland machte, zu lauschen.

Wie zur Bestätigung wieherte Ayla, das erste Pferd mit dem der Horseman an diesem Nachmittag arbeitete, um seine Ideen und seine Philosophie im Umgang mit Pferden möglichst konkret und anschaulich zu vermitteln. „I´m here to help,“ stellte er zunächst einmal klar. Er wolle das oftmals problematische Verhältnis zwischen Mensch und Pferd verbessern helfen.

Dabei machte es ihm Ayla nicht leicht: Nervös und aufgeregt tänzelte das Pferd um ihn herum. Und als das Publikum applaudierte, wäre es am liebsten davongerannt, wenn es gekonnt hätte. „Sie scheint nicht sehr viel Selbstvertrauen zu haben,“ beobachtete Langley, und das gab ihm Gelegenheit, den sehr gespannt folgenden Zuschauern zu demonstrieren, wie man einem aufgeregten, unsicheren Pferd das Gefühl von Sicherheit vermitteln kann. Damit auch alle ohne Probleme folgen konnten, übersetzte Pauline Maria Höfener, selbst Pferdetrainerin, die Ausführungen und Erklärungen ihres früheren Lehrers. „Stellt euch vor, ihr seid ein Baum und bildet Wurzeln“, wurde der erfahrene Horseman wiedergegeben, der schon Hunderte von wilden Pferden trainiert hat und der selber ganz ruhig und gelassen dastand. „Das Pferd muss das Gefühl bekommen, ihr selber seid der sicherste Platz. Dann wird es auch in Stresssituationen nicht vor euch davonlaufen, sondern sich dazu entscheiden, bei euch zu bleiben.“ Es waren ganz grundlegende Gedanken wie diese, die die Zuhörer an diesem Nachmittag nachdenklich stimmten.

Arbeit vom Boden aus, Klarheit in den Gedanken, Fokussierung, der Zügel als Orientierungshilfe für das Pferd, viele Facetten im Umgang mit dem Pferd wurden angesprochen, doch überall gelte: „Wenn ihr mit euren Pferden arbeiten wollt, dann vergesst am besten euren täglichen Stress, vergesst Facebook, konzentriert euch ganz auf euer Pferd und dass ihr für euer Pferd da sein wollt“, lautete seine wichtige Botschaft. Dabei sprach er vielen Pferdebesitzern ganz offensichtlich aus dem Herzen, wenn er von Situationen erzählte, die so oder so jede und jeder schon mal erlebt hat: Stress beim Verladen, Unruhe in der Stallgasse, Erschrecken beim Waldausritt oder Unkonzentriertheit beim Longieren.

Egal ob klassische Dressur- oder Westernreiter, ob Turniersport oder Freizeitreiten: Es sind grundlegende, disziplinunabhängige Beobachtungen, die Mark Langley vermitteln möchte, weil es ihm um ein vertrauensvolles Miteinander und eine tiefere Verbundenheit von Mensch und Pferd geht. So durfte im zweiten Teil des Nachmittages eine freiwillige Teilnehmerin selber mit geschlossenen Augen ausprobieren, wie das ist, mit „Gefühl auf dem Zügel“ geführt zu werden und wie verloren man sich fühlt, wenn die Verbindung verloren geht.

„Vieles von dem, was ich heute Nachmittag gehört habe, lässt sich auch auf andere Bereiche übertragen, zum Beispiel auf die Arbeit mit Kindern“, sagte eine begeisterte Besucherin im Anschluss. „Einen sicheren Halt geben, Grenzen setzen, aber genügend Freiraum lassen, um sich auszuprobieren und selber zu lernen: Das alles ist auch bei der Erziehung von Kindern ganz wichtig.“ So verstand Langley es, sein Anliegen zu vermitteln, auch wenn natürlich so manche Beschreibung des Gastes aus „Down­under“ angepasst werden musste. „And suddenly out of the bush there comes a kangaroo…“ übersetzte Pauline Maria Höfener sehr zum Vergnügen der Zuhörer mit: „Und plötzlich kommt aus dem Wald ein Reh…“.

Eine liebevoll gedeckte Kuchentafel lud die Besucher während der Pause in den Schatten ein und lockte zum gemeinsamen Austausch. Wer noch eine Einzelstunde mit seinem Pferd beim Trainer buchen wollte, kam zu spät, bis heute ist der Horseman ausgebucht. Er beendet seine Deutschlandtour und reist weiter in die USA, bevor es zurück nach Australien geht. „Vielen Dank und auf Wiedersehen“, versprach er. Und am Ende konnte sogar Ayla den Applaus des Publikums ein bisschen genießen. Sie blieb ruhig stehen, wenn auch sicherheitshalber besser hinter dem Rücken von Mark Langley.