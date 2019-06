Macht es eigentlich noch Spaß, in der SPD zu sein und für die SPD in Berlin zu arbeiten? „Es hat sicher schon mal mehr Spaß gemacht. Das ist richtig“, sagt Bernhard Daldrup , Bundestagsabgeordneter aus Sendenhorst, im Gespräch mit den WN. „Ich bin enttäuscht.“

In der SPD und auch in deren Fraktion im Bundestag ist derzeit viel los. Und es gebe „ein hohes Maß an Unzufriedenheit“, meint der Sendenhorster, nachdem Andrea Nahles sowohl den Vorsitz der Partei als auch den der Bundestagsfraktion abgegeben hat. Dabei wurden auch am Montag natürlich wieder öffentlich Namen genannt, die für Übergangs- und Nachfolge-Regelungen infrage kommen könnten. Das „hohe Maß an Personalisierung“ hält Daldrup – nicht nur in den Reihen der SPD – nicht für den richtigen Weg zu einer erfolgreichen Politik. Für ihn mache es zudem keinen Sinn, dass bei der Auswahl des Spitzenpersonals „weiter die ewig Gleichen von links nach rechts geschoben werden“. Will meinen: Die SPD brauche in der jetzigen Situation auch in den Spitzenämtern einen Neuanfang – und keine Rochaden. Es gehe nicht darum, „irgendwie eine Lücke zu füllen“. Denn die SPD stecke „in einer massiven Krise“.

Wie es weitergeht, auch mit der Großen Koalition, sei derzeit schwer absehbar. In Partei und Fraktion gebe es „ein hohes Maß an Unzufriedenheit“ mit der GroKo. Dabei werde in vielen Bereichen „erfolgreiche Arbeit“ geleistet. Nur: Die Kommunikation sei schlecht. Der SPD gelinge es nicht, das, was sie leiste und erreiche, so zu vermitteln, dass es sich auch in Wahlergebnissen auszahle. Die „schlechten Ergebnisse“ seien mit dem politisch Erreichten kaum zu erklären, meint Daldrup.

Für ihn sei es nun wichtig, abseits der inhaltlichen Arbeit „den Laden wieder zusammenzukriegen“. Dabei dürfe es „keine Eitelkeiten“ geben. Warum es bei den Sozialdemokraten so ist, wie es ist, erklärt der Sendenhorster Abgeordnete unter anderem so: Die SPD habe sich nicht aufgedrängt, als es darum gegangen sei, die derzeitige Regierung zu bilden. Als die „Jamaika“-Verhandlungen dann gescheitert sind, habe die SPD – auch unter Mitwirkung von Andrea Nahles – Verantwortung übernehmen müssen. „Dadurch ist ein tiefer Riss entstanden, der bis heute nicht gekittet ist“, sagt Daldrup.

Er geht davon aus, dass es länger dauern werde, den Parteivorsitz neu zu besetzen – auch, weil es ohne die Mitglieder nicht gehen werde. Kurzfristig könnte es Übergänge geben.

Anders sei das bei der Fraktion: Deren Sprecher oder Sprecherin könne – theoretisch – kurzfristig gewählt werden. Darüber habe der Fraktionsvorstand, dem Bernhard Daldrup angehört, gestern gesprochen – und das wohl nicht zum letzten Mal.

Ob die GroKo über den Herbst hinaus Bestand hat, sei schwer zu sagen. Das habe vor allem mit Inhalten zu tun, und die bezögen sich längst nicht nur auf das Klima. „Es gibt soziale Fragen, auf die – Stand heute – nur die SPD Antworten geben kann.“