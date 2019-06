Sie werden aus Berlin, München, Wien, Salzburg, Köln, Potsdam, Hamburg, Graz und Hannover anreisen. Und wahrscheinlich auch noch woanders her, denn die „Qualifikation“, um es mal sportlich auszudrücken, ist noch nicht abgeschlossen. Anders ist das bei „anders“: Die Gruppe hat sich beim A-Capella-Festival in Soest für „Vocal Champs“ in Sendenhorst qualifiziert. „anders“ kommen aus Freiburg. In Soest haben sie sowohl den Jury- als auch den Publikumspreis ergattert.

Beide Auszeichnungen wird es auch in Sendenhorst geben, wo das A-Capella-Festival „Vocal Champs“ vom 13. bis zum 15. September stattfindet. Sendenhorst ist alle zwei Jahre Gastgeber für diesen A-Capella-Contest. Diesmal findet er in der Aula der Realschule St. Martin statt, weil die zuletzt genutzte Halle an der Alten Molkerei nicht mehr zur Verfügung stet, erklärt Matthias Greifenberg, der mit „V6 Promotion“ die Veranstaltung für die Stadt und mit den bewährten Sponsoren durchführt.

Auch an der Realschule stünden den 15 bis 18 teilnehmenden Vokalgruppen neben dem Saal eine Open-Air-Bühne, Probenräume, Umkleiden, Backstagebereich mit Catering und andere Räume zur Verfügung. Für die Gastronomie sei Dieter Schmitz mit seiner Crew von „Tafelschmitz“ ins Boot geholt worden.