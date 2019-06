Es qualmte am Mittwochabend mächtig aus der Tiefgarage des neuen Gebäudes an der Gartenstraße. „Pkw-Brand in der Tiefgarage und eine vermisste Person“, so lautet die Meldung, die bei der Feuerwehr Sendenhorst um 19.30 Uhr einging.

Zum Glück war es nur künstlicher Rauch, und auch die vermisste Person wurde durch einen Kameraden der Wehr simuliert. Der Löschzug 2 der freiwilligen Feuerwehr Sendenhorst nutzte die Tiefgarage an der Gartenstraße für eine Übungseinheit. „Nicht ohne Grund zählen Brände in Kellern oder Tiefgaragen zu den schwierigsten Einsatzsituationen für Feuerwehrleute“, erklärten die Übungsorganisatoren. Sehr hohe Temperaturen und die stark eingeschränkte Sicht – oftmals „Nullsicht“ – durch die Verrauchung bergen Gefahren für Einsatzkräfte, und häufig dienen Garagen und Keller als Lagerort für Gegenstände wie Gasflaschen, Lösungsmittel oder Treibstoffe, die zusätzliche Risiken darstellen. Insgesamt war der zweite Löschzug mit knapp 30 Einsatzkräften vor Ort. Für die Dauer der Übung musste die Gartenstraße gesperrt werden, da auch Übungen mit der Drehleiter durchgeführt wurden.

Im Anschluss an die Übung erfolgten die gemeinsame Begehung des Objektes und eine Übungsnachbesprechung vor Ort, die aufzeigte, was gut gelaufen ist und welche Themen bei solchen Einsatzlagen künftig zu berücksichtigen sind. Einsatzleiter Elmar Bornefeld war mit dem Verlauf der Übung sehr zufrieden: „Wir haben verschiedene Varianten probiert, wie wir die Sicht in der verqualmten Tiefgarage verbessern können. Durch den Einsatz eines zweiten Lüfters konnten wir eine Überdruckbelüftung über die Einfahrtrampe erzeugen. Das hat gut funktioniert“, so Bornefeld am Tag nach der Übung. „Wir möchten uns auch noch mal ausdrücklich bei Carsten Merker, Eigentümer des Hauses an der Gartenstraße, und bei den Betreibern des St.-Anna-Seniorenzentrums bedanken. Es hilft uns, wenn wir solche Übungsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt bekommen“, ergänzte Bornefeld abschließend.