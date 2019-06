Die Pfarrgemeinde St. Martinus und Ludgerus bietet in Albersloh am Donnerstag, 20. Juni, einen „Tag der offenen Kirche“ an. Alle Interessierten können sich nach dem Ende der Fronleichnamsprozession ab etwa 11 Uhr bis am Nachmittag um 16 Uhr in der St.-Ludgerus-Kirche umsehen, soweit es die Sicherheitsmaßnahmen auf der Baustelle zulassen.

Obwohl das Baugerüst noch den Gesamtblick verstellt, sind die Baufortschritte gut zu erkennen, teilt die Gemeinde mit. Mitglieder des Arbeitskreises zur Innenrenovierung und Umgestaltung der Kirche werden als Ansprechpartner zur Verfügung stehen und Auskunft geben über die Maßnahmen und den Zeitplan. Die Wiedereröffnung der St.-Ludgerus-Kirche ist Ende November vorgesehen.

Wer sich ein besonderes Andenken mitnehmen möchte, kann mit Glück fündig werden. Als Teil der Spendensammlung für die Kirche wird um 11.30 Uhr auf dem Kirchplatz eine Versteigerung von Orgelpfeifen stattfinden. Die 56 Pfeifen stammen noch von der alten Orgel, die vor der Erweiterung der Kirche in den 1960er Jahren im Einsatz war, schreibt die Gemeinde. Sie wurden bis heute auf dem Dachboden der Kirche gelagert. Bereits gereinigt und poliert seien diese als Hingucker zur Dekoration für Terrasse, Garten oder auch für die Wohnung geeignet. Sollten nicht alle Orgelpfeifen bei dieser Versteigerung Abnehmer finden, wird es um 14.30 Uhr auf dem Kirchplatz eine weitere Möglichkeit geben, diese zu ersteigern.

Im Open-Air-Café zwischen der Kirche und dem Ludgerushaus auf der Wiemhove wird in der Zeit von 13.30 bis 16 Uhr Kuchen und Kaffee angeboten, heißt es in der Ankündigung abschließend.