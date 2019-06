Traditionell wird der König in der Johannisbruderschaft nicht mit dem Schießen auf einen in luftiger Höhe befindlichen Holzvogel, sondern mittels dreier Schüsse mit dem Luftgewehr auf eine Zielscheibe ermittelt. Der bisher hierfür zur Verfügung stehende Schießstand war in die Jahre gekommen. Und auch die Kreispolizeibehörde Warendorf hatte sicherheitstechnische Bedenken gegen einen weiteren Einsatz des Schießstandes beim Schützenfest erhoben, berichtet Hans-Jürgen Gerdes .

Einige Monate Vorbereitung

Seit einigen Monaten liefen nun die Vorbereitungen für den Bau eines neuen Schießstandes, der auch den von der Polizei geforderten Sicherheitsauflagen gerecht wird. Ein externer Schießstandsachverständiger war eingeschaltet worden.

Nun war es endlich soweit: Der neue Schießstand wurde auf dem Gelände der Firma Pumpe von einigen Johannisbrüdern erstmals aufgebaut. Nach gut einer Stunde stand der zwölf Meter lange sowie jeweils 2,50 Meter hohe und breite im Baukastensystem erstellte Schießstand. „Dass unsere Johannisbruderschaft nun über diesen modernen Schießstand verfügen kann, haben wir dem großen Engagement einiger Johannisbrüder zu verdanken. Franz Nordhoff hat über seine Firma Dünnewald die Bleche zur Verfügung gestellt. Die Bauunternehmung Gunnemann & Börger steuerte die Türen bei. Die Zimmerei von Robert Greive sorgte für die notwendigen Holzarbeiten, und die Firma Keßler & Brokamp installierte die Lichtanlage, damit auch die Zielscheiben für die Schützen gut sichtbar sind. Und das alles hat Konrad Pumpe in seiner Firma mit seinen Mitarbeitern mittels Laser- und CNC-Technik zusammengefügt und fertiggestellt“, zeigte sich Oberst Helmut Puke begeistert und dankbar.

Wer wird erster König am neuen Schießstand?

Nun stehe einem spannenden Königsschießen beim nächsten Schützenfest der Johannisbruderschaft nichts mehr im Wege, „und man darf gespannt sein, wer der erste Johannisbruder sein wird, der auf dem neuen Schießstand die Königswürde erringen wird“, so Hans-Jürgen Gerdes.