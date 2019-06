Kurzweil und Abwechslung bei den Liegekuren

Zurück zu den Wurzeln: Im Kalender der kirchlichen Hochfeste stellte Fronleichnam in Sendenhorst eine Besonderheit dar. Seit Jahrzehnten gab es neben der traditionellen Gemeindeprozession am Fronleichnamstag zusätzlich am Sonntag nach dem Fest eine eigenständige Prozession, die von der Kapelle des St.-Josef-Stifts durch den Park des Krankenhauses führte.

In diesem Jahr werden die Prozessionen der Kirchengemeinde St. Martinus und Ludgerus und die des St.-Josef-Stifts erstmals zu einer gemeinsamen Prozession am Fronleichnamstag zusammengelegt.

Eine Ära endet

Mit diesem Schritt endet im St.-Josef-Stift eine Ära, denn die Tradition der hauseigenen Fronleichnamsprozession reicht bereits in die 1920-er Jahre zurück, als das Stift zu einer bekannten Heilstätte für Knochen-, Gelenk- und Drüsentuberkulose wurde. Pastor Fritz Hesselmann , der als Krankenhauspfarrer selbst über vier Jahrzehnte diese Prozession leitete, kennt die Geschichte dieser Tradition aus seinem umfangreichen historischen Wissen über das Krankenhaus.

So stellte sich die Prozession in den 1930-er Jahren dar. Foto: St.-Josef-Stift

Begründer der Prozession war der damalige Rektor des Stifts, Dr. Dr. Eduard Goossens . Der Aufbau der Heilstätte bedeutete, dass Patienten aus einem sehr großen Umkreis ins Stift kamen und – ähnlich wie in Thomas Manns Roman „Der Zauberberg“ beschrieben – mit jahrelangen Liegekuren ihr Leiden an der frischen Luft auskurierten. „Die Patienten waren lange da, bekamen kaum Besuch und konnten außerhalb des Krankenhauses an keinen Aktivitäten teilnehmen“, so Hesselmann. Somit sorgte Goossens dafür, dass neben der medizinischen Versorgung der Patienten auch im Krankenhaus Kurzweil und Ablenkung angeboten wurden.

So gab es ein hauseigenes Schützenfest, Karnevalsfeste, einen eigenen Kirchenchor und eben die große Fronleichnamsprozession, die in mehreren Stationen rund um das St.-Josef-Stift führte.

Die Segensaltäre waren vermutlich nahe den Liegehallen im damals noch sehr kleinen Park aufgebaut, damit die Patienten dicht dabei sein konnten. Eine Besonderheit war nämlich, dass die Betten mit Rollen ausgestattet waren. Hesselmann: „Das gab es zu dieser Zeit sonst nirgends.“ Der prächtigste Altar stand vor dem Eingang der Kapelle.

Große Beteiligung der Menschen

„In der Vorkriegszeit fanden die Fronleichnamsprozessionen unter sehr großer Beteiligung statt, bis die Nationalsozialisten das unterbanden“, weiß Pastor Hesselmann. Ein Foto aus den späten 1920-er oder frühen 1930-er Jahren zeugt noch von diesen Zeiten, als der Glaube in der breiten Bevölkerung fest verankert war und in großen Prozessionen seinen Ausdruck fand.

Bis in die heutige Zeit war die Fronleichnamsprozession des St.-Josef-Stifts unter Beteiligung der Stadt- und Feuerwehrkapelle, des Kirchenchores und vieler Gläubiger prächtig gestaltet. Mit hohem Aufwand bauten die Handwerker des St.-Josef-Stifts Jahr für Jahr die Altäre im weitläufigen Krankenhauspark auf. Hinzu kam der Schmuck, den die Ordensschwestern „als Schatz“ hüteten.

Mit der Neuregelung der Fronleichnamsprozession in Kooperation mit der Kirchengemeinde endet eine Ära und beginnt etwas Neues. Patienten, Nachbarn, aktuelle und ehemalige Mitarbeiter des Krankenhauses sowie Bewohner des St.-Elisabeth-Stifts, die sich an der bisherigen Prozession am Sonntag beteiligt haben, sind eingeladen, sich dem gemeinsamen Fronleichnamszug mit der Pfarrgemeinde am 20. Juni nach der 9-Uhr-Messe in der Pfarrkirche anzuschließen. Der Segensaltar wird im Park an zentraler Stelle auf der Wiese am Rosengarten aufgebaut.

Im Rahmen der gewohnten Gottesdienstordnung findet anlässlich Fronleichnam am 20. Juni auch in der Kapelle des St.-Josef-Stifts um 9.30 Uhr eine Heilige Messe statt.