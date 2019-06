Ein rundum gelungenes Turnier

Fünf Kindergartenteams und sechs Hobbymannschaften traten am Samstag in der „VEKARENA“ im Kampf um den „Kindergartencup“ an. Zunächst galt es, auf dem Kleinfeld in zwei Vorrundengruppen die Teilnehmer für das Halbfinale zu ermitteln. In den 25 Partien der Vorrunde fielen 49 Tore.

Weniger torhungrig ging es dann in den Finalspielen zu. Zunächst sicherte sich das Team „Fairplay“ mit einem 1:0-Erfolg gegen das Team „Marienkindergarten“ den Einzug ins Endspiel. Dem folgten dann die Kicker von „Soulja Boyz“, die nach Neun-Meter-Schießen mit 4:3 über die „Internationale Allstars“ erfolgreich waren. Den Titel sicherten sich schließlich nach einem spannenden Finale die Jungs der „Soulja Boyz“ mit einem 1:0- Erfolg. Ebenfalls 1:0 endete das Spiel um den dritten Platz.

Hier erzielten die Kicker des „Marienkindergartens“ den „goldenen“ Treffer.

Karsten und Lennart Boeker hatten als Turnierleitung stets den Überblick und sorgten für einen reibungslosen Ablauf des sportlichen Teils.

Viel Programm neben dem Fußball

Nicht fehlen durften vor dem Finale die Einlagespiele des Nachwuchses aus den Kindergärten. Wie viele Füße da schließlich in den zwei Spielen der runden Kugel hinterherjagten, das war nicht genau auszumachen. Es waren aber reichlich, und alle hatten ihren Spaß. Von den Eltern angefeuert, ging es so manches Mal auf dem Platz rauf und runter.

Mächtig Gas gaben auch die Jüngsten in den Einlagespielen. Foto: Dirk Vollenkemper

Aber auch über das rein Sportliche Hinaus hatten die Organisatoren des Verbund-Familienzentrums ein tolles Programm auf die Beine gestellt. Für die jüngeren Besucher des Turniers gab es ein Bewegungs- und Bastelangebot. Zudem bestand die Möglichkeit, sich schminken zu lassen. Für Speisen und Getränke war ebenso bestens gesorgt. Bei den Frauen des DRK gab es Waffeln. Die Landjugend bot Kaltgetränke an, und Jörg Lilienbecker war mit seiner „Futterkiste“ vor Ort, um den Mittagshunger zu stillen.