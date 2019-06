Ein schöner Tag in der Stadt

Die größte Sorge galt im Vorfeld dem Wetter. Und so war Lena Voges , Vorsitzende des Gewerbevereins, am Sonntagmorgen mehr als erleichtert: Die Sonne schien vom nur mäßig bewölkten Himmel auf die Promenaden herab. Biergartenwetter – wie sie es sich im Vorfeld gewünscht hatte. Dass das so war, zeigte sich unter anderem im „Biergarten“ an der Südenpromenade, der sehr gut besucht war und, so war zu hören, unbedingt in die weitere Planung für die Aufwertung der schönsten Wegeverbindung in der Stadt einfließen sollte. Ein paar dunklere Wolken zogen erst gegen „Feierabend“ auf.

Der Start um 11 Uhr war ein bisschen schleppend, aber das änderte sich im Laufe der nächsten Stunden rasant. „Alle sind jetzt hier“, sang der Gitarrist gegen 14 Uhr auf der Aktionsfläche neben dem Geschäft von Lena Voges. Und der Blick in die Promenade und auf die Stände dort zeigte: Vielleicht nicht alle, aber fast alle waren da. Die Besucher kamen dabei längst nicht nur aus Sendenhorst. Und alle hatten vor allem beste Laune angesichts des riesigen Angebots, das an dieser Stelle nicht bis ins Detail geschildert werden kann. „Optimal – was sagt ihr?“, war einem Gespräch im Vorbeigehen zu entnehmen.

Lena Voges (Mi.) war sehr zufrieden mit dem Fest. Foto: Josef Thesing

Aktiv waren vor allem die Vereine, die sich, ihre Traditionen und die Wünsche für die Zukunft vorstellten. Oder die daran erinnerten – wie die Naturfördergesellschaft –, dass eine intakte Natur eben nicht selbstverständlich ist – und dass man auch Blüten auf dem Brot essen kann.

Viele Vereine machen mit

Doch zumeist ging es den Vereinen und anderen Beteiligten darum, die Menschen zum Mitmachen zu bewegen. Wie bei der Feuerwehr, auf deren Gelände Hochbetrieb herrschte. „Volles Haus“ herrschte auch überall dort, wo die „Karawane“ von Jürgen Krass auftauchte.

Stets ein Hingucker: die Karawane“.

.

Seit drei Stunden sei sie nun auf den Promenaden unterwegs, erzählte eine Sendenhorsterin etwa in Höhe des jüdischen Friedhofs. Und sie sei noch nicht „durch“. Das hatte ein Albersloher, angereist mit dem Fahrrad, bereits geschafft. Und sich dafür entschieden, noch zu bleiben. Und zwar in eben jenem „Biergarten“.

Die Muko servierte an verschiedenen Orten jede Menge Musik und Kultur für Jung und Älter. Und beides konnte sich sehr gut hören und sehen lassen.

Lena Voges gab am späten Nachmittag mit einem breiten Lächeln ihre Meinung über die Premiere wieder: „Es ist ein wunderbarer Tag. Alles passt.“