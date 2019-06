In den vergangenen Jahren hatte er stets bis kurz vor Schluss mitgeschossen – und dann gekniffen. Zu riskant. Am Donnerstagabend war das anders. „Diesmal muss er“, wussten die gewöhnlich gut informierten Kreise an der Vogelstange auf dem Lambertiplatz zu berichten.

Ein Küsschen von der Königin. Foto: Josef Thesing

Denn Mechthild Erdenberger habe im Vorfeld des Schützenfestes der Martinus-Schützen beschlossen, dass sie Königin werden will, erklärten die Sachkundigen. Beim spannenden Schießen dementierte sie das auch nicht groß, sondern drückte ihrem Lebensgefährten Christian Hölscher die Daumen. Und sie hatte vielleicht auch den passenden Tipp parat. „Nimm mal deine Brille ab.“ Um 20.01 Uhr fiel sie ihm dann um den Hals, denn Christian Hölscher, Vorsitzender des Heimatvereins, hatte seinen „Job“ mit Geschick und am Ende mit einigem Glück erledigt – und den Vogel von der Stange geholt.

Konkurrent Uwe Wuttke (li.) beglückwünscht den neuen König. Foto: Josef Thesing

Die Reihen lichten sich

Die Konkurrenz war mit fast 25 Beteiligten zu Beginn beträchtlich, doch die Reihen lichteten sich naturgemäß im Laufe des Geschehens. Dabei waren zunächst die „üblichen Verdächtigen“, doch nicht alle hatten sich offenbar der Zustimmung der Familie vergewissert – und hissten die weiße Fahne. „Meine Frau sagt, dass das die Scheidung kostet“, erklärte einer. Da half es auch nicht, dass der Vorstand noch einmal darauf hinwies, dass der Verein dem Regenten ja ein Königsgeld in Höhe von 2500 Euro gewährt: „Das reicht nicht für eine Scheidung.“

„ Kaiser und Könige werden nur hier geboren. Kaiser und Könige werden nur hier geboren. “ Vorsitzender Uwe Landau

Gegen 19.30 Uhr legte Schützen-Vorsitzender Uwe Landau eine kurze Pause ein, um sich mit den verbliebenen Königs-Aspiranten „im Hinterzimmer“ zu besprechen. Die vielen Gäste auf dem Lambertiplatz genossen derweil die Musik der Spielmannszüge und ein kühles Bierchen. Das ging gut unter freiem Himmel: Es war nicht zu heiß, und die Wolken überließen der Festgesellschaft nur ganz wenige Regentröpfchen.

Auf dem Lambertiplatz war viel los. Foto: Josef Thesing

Dann wurde es ernst: Die Schießwarte statteten sich mit Gehörschutz aus – und wechselten das Gewehr. Und die Munition. Wer jetzt noch mit den „Königsmachern“ weiterschießen wollte, musste wissen, was er tut. Michael Bitter, Uwe Wuttke und Christian Hölscher wussten, was sie wollten, und so wurde die Reihenfolge der Schützen ausgelost: erst Wuttke, dann Hölscher und dann Bitter. „Kaiser und Könige werden nur hier geboren“, erklärte Uwe Landau.

Kaiser hätte Uwe Wuttke werden können, der schon mal König war. Präsident ist er immerhin schon, und zwar der der Karnevalsgesellschaft „Schön wär’s“. 50 Jahre nach der Mondlandung hatte er seine Mission an der Vogelstange zur „Mission Apollo“ erklärt, verriet Moderator Marcel Schumann.

Die Konkurrenten gratulieren

Das Verhältnis der drei Konkurrenten war ausgesprochen gut: Vor und nach jedem Schuss gaben sie sich die Hand, wünschten viel Glück – oder nahmen sich sogar in den Arm. Und als Christian Hölscher seinen Auftrag erledigt hatte, gehörten Wuttke und Bitter zu den ersten Gratulanten.