So lässt es sich feiern! Bei strahlendem Sonnenschein marschierten die Martinus-Schützen am Freitag in den Park des St.- Josef-Stifts ein und machten Patienten und Mitarbeitern des Reha-Zentrums, des Krankenhauses und den Bewohnern des St.-Elisabeth-Stifts ihre Aufwartung. Sozusagen Kaiserwetter für das neue Königspaar Christian Hölscher und Mechthild Erdenberger und den majestätischen Schützennachwuchs Julian und Alina.

Spende für die Kinderstation

Es war ein prächtiges Bild, als die Stadt- und Feuerwehrkapelle, der Spielmannszug und das Stadtfanfarenkorps aufspielten. Auf schattigen Bänken im Park und an den Fenstern von Süd- und Parkflügel lauschten viele Patienten den schmissigen Melodien. Birgit Klaes, Stationsleiterin der Kinderrheumastation C0, nahm aus den Händen des Schützen-Vorsitzenden Uwe Landau einen Spendenumschlag entgegen für die so wichtigen Patientenangebote im Spielzimmer der Station.

Auch die Musiker hatten ihre Freude am Besuch. Foto: Bettina Goczol

Mit klingendem Spiel ging es dann weiter zum St.-Elisabeth-Stift, wo sich die Bewohner sowie die Gäste der Tagespflege über den Besuch der Schützen und Musiker freuten, allen voran der Schützenkönig des St.-Elisabeth-Stifts, Sieghard Westphal. Geschäftsführer Dr. Ansgar Klemann, Kuratoriumsvorsitzender Werner Strotmeier, der „Schützenbeauftragte“ des Stifts, Dietmar Specht, Hausleiter Markus Giesbers und viele mehr mischten sich unters Schützenvolk, das sich zwischen den bunt blühenden Beeten vor dem Elisabeth-Stift zur Rast mit „flüssigem Proviant“ niederließ. Bis zum nächsten Jahr. Horrido!