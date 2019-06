Großalarm am Montagvormittag für die Feuerwehrleute: Sie mussten gegen 11.15 Uhr zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Schulstraße ausrücken. Ein Zeuge hatte den Rauch entdeckt und die Feuerwehr angerufen, berichtet die Polizei.

Nach deren Ermittlung hatte ein Wohnungsmieter kurz zuvor einen Aschenbecher in einem Mülleimer auf dem Balkon ausgeleert. Offensichtlich hatte Restglut den Mülleimer entzündet und in Brand gesetzt, so die Polizei. Vom Mülleimer griff das Feuer auf die Rolllade und den Rollladenkasten über.

Die Polizei sperrte die Schulstraße für den Einsatz. Foto: Henning Karkoska

Durch den Rauchmelder wurden die Wohnungsmieter auf den Brand aufmerksam und konnten das Haus mit weiteren Bewohnern verlassen. Der Rettungsdienst brachte zwei Hausbewohner vorsorglich zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr löschte den Brand. Für die Dauer der Löscharbeiten sperrten Einsatzkräfte die Schulstraße für etwa 30 Minuten. Das führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, berichtet die Kreispolizei.