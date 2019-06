Bruderschaft pflegt ihre Traditionen

Die Jansbrüder, eine der ältesten Schützenbruderschaften in der Region, pflegen einige besondere Traditionen. Dazu gehört zum Beispiel der Genuss von Töttchen und Schnaps. Und zwar morgens um neun, wie am Montag im Haus Siekmann. Während viele zu Hause oder im Büro eine zweite Tasse Kaffee oder Tee genießen, geht es am Festtag bei der Johannisbruderschaft deftig zur Sache. Allerdings muss man dazu auch festhalten, das die Herren in schwarzem Anzug und Zylinder zu diesem Zeitpunkt schon ein paar Stunden auf den Beinen waren und um 7.30 Uhr bereits den Gottesdienst besucht hatten.

Günter Neuhaus ist neuer König

Proklamation an der „Waldtmutter“: Das neue Königspaar ist im Amt. Foto: Anke Weiland

Eine zweite Besonderheit in den Regularien ist, dass jedes Mitglied nur ein Mal König werden kann. Zwar schießen alle knapp 60 Jansbrüder – nachdem sie tischweise aufgerufen worden sind – auf die Scheiben. Aber die Ergebnisse derer, die schon mal regiert haben, werden gestrichen. Und das hatte am Montagnachmittag am neuen Schießstand im Garten der „Waldmutter“ zur Folge, dass es einige bessere Ergebnisse gab als die des neuen Königs Günter Neuhaus, der mit 28 Ringen durchs Ziel ging. Es gab bessere Trefferquoten, aber eben nur von ehemaligen Königen. Und so wird Neuhaus mit seiner Ehefrau Veronika nun ein Jahr lang regieren – und dann ebenfalls zu den „Ehemaligen“ gehören.

Gastliche Atmosphäre

Günter Neuhaus und Ehefrau Marianne regieren. Foto: Anke Weiland

Biergarten-Wetter mit einem leichten Wind: Die äußeren Bedingungen waren im Garten der „Waldmutter“ nahezu ideal, auch wenn die 30-Grad-Marke bald überschritten war. Denn unter den Bäumen und Sonnenschirmen bot sich reichlich Schatten, so dass zum kühlen Bierchen alsbald die Doppelkopf-Karten gezückt wurden.

Günter Neuhaus lässt sich feiern. Foto: Josef Thesing

Doppelkopf ist eine weitere Tradition am Festtag der Johannisbruderschaft, der in diesem Jahr punktgenau auf den Namenstag des Heiligen Johannes fiel. Auch viele Frauen waren übrigens dabei, die sich einiges zu erzählen hatten.

Doppelkopf gehört stets dazu. Foto: Josef Thesing

Und so nahm sich die Festgesellschaft durchaus Zeit beim Programmablauf. „Bestes Wetter und eine tolle und gepflegte Atmosphäre“, freute sich Leutnant Dr. Michael Bornemann über den schönen Tag. Zwar gehörten die Johannisbrüder mit ihrem Fest im Prinzip in die Stadt und nicht an den Rand. Aber wohin nach dem Wegfall des Bürgerhauses mit seinem Saal. Und „weg“ aus dem Stadtbild sei die Bruderschaft ja längst nicht. „Wir sind viel marschiert“, sagte Bornemann. Außerdem waren die Jansbrüder im Haus Siekmann, am Alten Pastorat, bei Oberst Helmut Puke im Garten – und auch sonst im Ortskern unterwegs.

Das Preisschießen im Vorfeld des Königsschießens gewann Josef Strohbücker vor Jochen Horstmann und Bernd Petry. Warum sie mit ihrer Treffsicherheit nicht König werden konnten? Sie waren es schon mal.