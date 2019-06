„Was machen wir hier heute?“, will Theresa Kleineniggenkemper von den Kindern wissen. „Wir weihen heute was Neues ein“, bekommt die Leiterin der Kita St. Ludgerus zur Antwort. Und damit haben die kleinen Schlaumeier Recht. Dort, wo zuvor staubiger Untergrund gelegen hatte, ist eine Fläche entstanden, die von den Kindern nun vielfältig bespielt werden kann.

Wie bei einer richtigen Einweihung üblich, hören sich die Besucher erst einmal Reden an. An diesem heißen Dienstag soll es jedoch nur eine sein. Und die fällt auch wirklich kurz aus, denn die jungen Zuhörer wollen ja zur Tat schreiten. Trotzdem lässt es sich Theresa Kleineniggenkemper nicht nehmen, denen zu danken, die den neuen Platz erst ermöglicht haben. „Wer hat denn geholfen?“, will sie wissen und erfährt, dass Papas, Mamas, Geschwister und natürlich sie selbst mitgebaut haben.

Louis schneidet das Band durch

Flatterband ist um den Platz gespannt. Da wo sonst Bürgermeister oder Bauherren stehen, hat sich Kindergartenkind Louis postiert, um das Band mit einer Schere zu durchschneiden. Nach gelungenem Prozedere gibt‘s Applaus und – aus feierlichem Anlass – Eis für alle.

Die Kinder dürfen sich aber noch über weitere Geschenke freuen. Eine Tankstelle aus Holz und ein sogenanntes „Doppeltaxi“ gehören zu den neuen Spielsachen, die auf der jetzt gepflasterten Fläche genutzt werden können. Auch sie kommen aus dem Topf des Fördervereins.

Drei Tage wurde gebaut

Während die Kinder den Platz spielend weiter einweihen, erzählt Theresa Kleineniggenkemper, dass vor einiger Zeit Eltern auf sie zugekommen seien und wissen wollten, ob sie sich mit einem Projekt einbringen könnten. „Nichts lieber als das“, befanden die Kita und deren Förderverein. Während die Eltern sich an die Schippe stellten, sammelte der Förderverein das nötige Geld. Eine Finanzspritze der Sparkasse Münsterland Ost, Spenden örtlicher Unternehmer und nicht zuletzt deren Know-how halfen dem Projekt auf die Sprünge. Drei Tage lang wurde gebaut. Erst wurde der Sand ausgehoben, dann eine Drainage gelegt, danach geschottert und schließlich gepflastert. Die Kinder verfüllten die Fugen mit Sand und verfolgten gespannt das Abrütteln.

So ist die Kita St. Ludgerus nun um einen Platz reicher, auf dem gefahren, mit Kreide gemalt oder sonst wie gespielt werden kann – und zwar ohne dass es staubt.