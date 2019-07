Da dürfte für jedes Kind etwas dabei sein. Der Verein „Familien im Zentrum – Sendenhorst und Albersloh“, kurz „FiZ“, hat Flyer produziert und verteilt, die auf das Ferienprogramm neugierig machen und informieren wollen. Tolle Aktionen, Workshops und Ausflüge sollen in den Ortsteilen für gute Laune und spannende Wochen sorgen.

Für die Ferienspiele in Albersloh hat sich ein Organisationsteam zusammengetan, das verschiedene Veranstaltungen auf die Beine gestellt hat. Westernreiten, Wasserski, Arbeiten mit Ton und viele, viele Angebote mehr sollen für Spaß und Unterhaltung sorgen. Die Anmeldungen für die Ferienspiele in Albersloh sind am Samstag, 6. Juli, von 10.30 bis 12 Uhr im Sozial-Zentrum „Fels“ möglich.

Das Programm der Sendenhorster „Sommerlaune“ ist auf der Internetseite www.fiz-sendenhorst.de einzusehen. Die Anmeldungen erfolgen bei den jeweiligen Anbietern.

Eva Rüschenschmidt und Karin Rost vom Vorstand des „FiZ“ freuen sich, dass in Sendenhorst und Albersloh wieder viele Freizeitaktionen gegen Langeweile angeboten werden können.