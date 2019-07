„Jetzt geht es wirklich los!“ Michael Geu­ckler , Geschäftsführer des Schienenzweckverbandes, war die Freude über die Entscheidung, die der Landesverkehrsausschuss am Mittwoch in Düsseldorf gefällt hatte, anzusehen. Gemeinsam mit Vertreten der Kommunalpolitik und WLE-Planer Johann Ubben hatte er am Donnerstagabend an in diesem Zusammenhang historischer Stätte, im ehemaligen Sendenhorster Bahnhof, auf dem Podium Platz genommen, um die zahlreich erschienen Interessierten darüber zu informieren, wie es nun weitergeht mit der Reaktivierung der WLE.

Organisiert hatte die Sendenhorster CDU um den Landtagsabgeordneten Henning Rehbaum, der ebenfalls Mitglied im besagten Verkehrsausschuss ist, diesen Info-Abend, bei dem fast ausschließlich große Freude auf den bevorstehende Maßnahme zu spüren und zu hören war. „Das ist ein Meilenstein“, unterstrich auch Detlef Ommen , Mitglied im Verkehrsausschuss des Kreises Warendorf.

Auch wenn, Geuckler in seinem Eingangstatement davon sprach, dass es jetzt los geht, werden sich alle WLE-Freunde doch noch etwas gedulden müssen, bis der erste Bagger anrollt. Denn zunächst muss das Projekt durch das sogenannte Planfeststellungsverfahren, in den unter anderem aber auch jeder einzelne einbezogen ist. In diesem Verfahren bekommen alle die Möglichkeit, sich mit Anregungen, aber auch Bedenken zu diesem Projekt zu äußern. Das, so Geuckler, könne sich etwa zwei Jahre hinziehen. Erst 2023/24, könne damit gerechnet werden, dass die ersten Züge zwischen Sendenhorst und Münster rollen.

„Geschlossen“ heißt es für die WLE in Sendenhorst nicht mehr lange. Foto: Annette Metz

In der Folge beantworteten die Fachleute viele Fragen aus dem Plenum. Sie unterstrichen, dass mit Sicherheit möglichst umweltverträgliche Technik eingesetzt werde und machten deutlich, dass hohe Lärmschutzwände vom Tisch seien und stattdessen sogenannte Schienensteg-Abschirmungen zum Einsatz kämen. Sie erläuterten Schließungszeiten an Bahnübergängen, von denen es auf der gesamten Strecke nur noch 29 statt 52 geben werde. Skizziert wurde die Ausbauweise der Bahnhaltepunkte und die notwendig Infrastruktur von Fahrradabstellmöglichkeiten über Parkplätze bis zur Barrierefreiheit der Bahnsteige.

Viele Zuhörer interessierten sich aber auch dafür, wie die Versorgung am Wochenende aussieht, wie Busverbindungen angebunden werden und auch schon dafür, was die Tickets kosten werden. In diesem Zusammenhang versicherte Bürgermeister Berthold Streffing, dass die Nachtbuslinie N1 selbstverständlich erhalten bleibe. Und Detlef Ommen erläuterte, dass der Fahrpreis für die Bahnfahrt dem jetzigen für eine Busfahrt entsprechen soll. Das, so Ommen, halte er für zu hoch. Doch damit müsse sich eine Tarifkommission noch beschäftigen, die ein einfaches, überschaubares und günstiges Ticketsystem erarbeiten solle.

Sollte die Bahn übrigens ein Defizit erwirtschaften, komme das Land über Zuschüsse dafür auf. Ommen: „Der Kreis Warendorf und die Stadt Münster zahlen keinen Cent dazu.“