Bangen um den Basar

„Die Leute wollen von uns wissen, ob der Basar überhaupt noch stattfindet“, erklären die Frauen, die zum Organisationsteam des örtlichen Spielzeug- und Kleiderbasars gehören. „Die Stadt hat uns mitgeteilt, dass sie vom Kreis Warendorf wider Erwarten keine Verlängerung der Genehmigung zur Nutzung der neuen Sporthalle für den Betrieb des Basars erhalten habe“, erklären sie und haben für diese Entscheidung kein Verständnis.

„Seit über 30 Jahren gibt es zwei Mal im Jahr den großen Basar“, sagt Verena Witt , die sich mit Carina Lammers und Karin Illigens getroffen hat, um zu beraten, wie es nun weitergehen soll. Von der Stadt Sendenhorst haben sie die Erklärung erhalten: „Der Kreis Warendorf lehnt eine weitere Verlängerung um drei Jahre ab und begründet dies damit, dass wenn die Sporthalle dauerhaft beziehungsweise wiederkehrend für andere Zwecke genutzt werden soll, hierfür ein entsprechender Antrag auf Nutzungsänderung (als Versammlungsstätte) gestellt werden müsse – einer Änderung der Nebenbestimmung könne nicht weiter zugestimmt werden.“

„Wir glauben, dass Bedenken bestehen, andere Veranstalter wollten nun auch die neue Halle nutzen“, sagt Verena Witt. Diese Bedenken könne sie aber nicht teilen. Andere Veranstaltungen hätten einen ganz anderen Charakter und ganz andere Ansprüche an die Räumlichkeiten. Sie dienten zudem nicht dem vereinsunabhängigen Zweck und seien kommerziell. „Bei Veranstaltungen wie dem Winterkränzchen oder Karneval steht das Feiern im Vordergrund, und das ist mit dem ausgelegten schützenden Boden in der Sporthalle Zur Hohen Ward definitiv nicht möglich“, sagt Carina Lammers.

Eine Rückkehr in die Wersehalle als Veranstaltungsort sehen die Organisatorinnen als fast unmöglich an. „Durch die für die Kinder wirklich sehr schöne Neugestaltung des Schulhofs, können dort keine Autos mehr vorfahren“, erklärt Karin Illigens. Die Anlieferung der Waren durch die Verkäufer sei somit mit sehr hohem Aufwand verbunden. Die Bergstraße müsse während des Basars mit Halteverbot-Schildern ausgestattet werden. Und aufgrund der neuen Brandschutzverordnung für die Wersehalle würde wohl auch die Verkaufsfläche deutlich schrumpfen, was eine Verringerung des möglichen Angebots und somit des Umsatzes bedeuten würde.

„Vom Umsatz profitiert besonders die Jugendarbeit im Dorf“, erklärt Verena Witt. Während 80 Prozent des Umsatzes an die Anbieter der Ware zurückgehen, werden die übrigen 20 Prozent nach Abzug der entstandenen Kosten für die Kinder- und Jugendarbeit in Albersloh gespendet. Ob Jugendfeuerwehr, Messdiener, Sportverein, Kitas oder Schule – mit 2000 bis 3000 Euro pro Basar können die verschiedenen Einrichtungen Dinge ermöglichen, die sonst wohl nicht oder nur schwer finanzierbar wären.

„Wir möchten gerne weitermachen und hoffen darauf, dass sich Verwaltung und Politik dafür einsetzen, dass der Basar auch zukünftig in der Halle ,Zur Hohen Ward‘ stattfinden kann“, appellieren die Frauen. Sehr gute Verkehrs- und Parkbedingungen und ein ausreichendes Platzangebot sprächen für die neue Sporthalle als Basarort.

Der Basar sei weit über die Dorfgrenze hinaus für seine Qualität und sein großes Angebot bekannt. Eine durchschnittliche Käuferzahl von 330 Personen spreche wohl für sich. „Wir wissen, dass der Basar überörtlich einen guten Ruf genießt und glauben, dass er für Sendenhorst und Albersloh längst zur Marke geworden ist“, sagen die Frauen und hoffen auf Unterstützung.