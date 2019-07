Die Radsportwelt schaut auf die Tour de France , das St.-Josef-Stift auf die „Tour de Jupp“: Bei der legendären Radtour rund um Sendenhorst schwangen sich am Samstag Teams aus dem St.-Josef-Stift, dem Reha-Zentrum und von „Perfekt Dienstleistungen“ in den Sattel, um gemeinsam die schöne Route zu genießen und Aufgaben in Teamwork zu lösen. Tatkräftige Unterstützung gab es dabei wieder von Familienangehörigen und ehemaligen Mitarbeitern. Sieger waren am Ende alle, denn nur mit Teamgeist und dem guten Miteinander der Berufsgruppen und Generationen ließen sich die Spiel- und Knobelaufgaben lösen.

Zum Beispiel: Mit einem Schwamm einen Wassereimer füllen. Oder: Im Kreis stehend einen Reifen weitergeben – natürlich ohne die Hände zu benutzen und lediglich mit elegantem Durchschlängeln. Was sich ebenfalls einfacher anhörte, als es war: Eine Stange, die die Gruppenmitglieder auf jeweils zwei Fingern hochhielten, musste auf der Erde abgelegt werden. Die Krux: Alle mussten Kontakt zur Stange halten, so dass es abwärts nur im Gleichklang funktionierte.

Zum guten Schluss galt es noch, mit einem an Fäden gezogenen Stift jeweils eine Berufsgruppe aus dem Krankenhaus zu zeichnen – eine andere Gruppe musste raten. Die Entschlüsselung der entstandenen Kunstwerke sorgte für große Heiterkeit. Aber auch beim Stiftsquiz „Seid ihr Jupp?“ war der Spaß garantiert. Klar im Vorteil waren gemischte Teams mit vielen Berufsgruppen, denn unmöglich war es, alle medizinischen, technischen, historischen und andere Finessen zu kennen. Zur Not wurden die Wissenslücken mit Fantasie und Kreativität gefüllt.

Waren noch (fast) alle Radlergruppen trocken wieder auf dem Stiftsgelände angekommen, ließ der einsetzende Dauerregen die Outdoor-Spielaktionen buchstäblich ins Wasser fallen. Umso begehrter waren die Spezialitäten aus der Eistruhe, vom Kuchen- und später auch vom Grillbüfett.

Die „Tour de Jupp“ ist ein Dankeschön an die Mitarbeiter, deren Engagement Geschäfts- führer Dr. Ansgar Klemann würdigte. Sein Dank galt vor allem auch den Mitarbeitervertretungen des St.-Josef-Stifts und des Reha-Zentrums, die das Fest mit großem Einsatz vorbereitet hatten. MAV-Vorsitzender Walter Rudde gab den Dank zurück für die gute Unterstützung durch das Haus. Wie gesagt: Teamwork ist Trumpf.