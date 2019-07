Am kommenden Mittwoch geht es los: Im Auftrag des „AAV- Verband für Flächenrecycling und Altlastensanierung“ starten die Aufbereitungsarbeiten auf dem Gelände der alten Kläranlage in Sendenhorst. Innerhalb von vier Wochen werden – wie berichtet – die oberirdischen Anlagen zurückgebaut und die unterirdischen Becken, Leitungen und sonstigen Anlagen bis zu einer Tiefe von vier Metern abgebrochen. Der Verband teilt weiter mit, dass anschließend die Baugruben mit Kies und sauberem Bodenmaterial aufgefüllt werden, um das Gelände für den Wohnungsbau vorzubereiten.

In der ersten Arbeitswoche ab dem 17. Juli finden zunächst vorbereitende Arbeiten wie die Baustelleneinrichtung, Baufeldräumung, Wurzelstockrodung und Bauschadstoffbeseitigung statt, heißt es in einer Pressemitteilung des Verbandes. „Schadstoffe könnten sich ausschließlich noch im Inneren des Baukörpers befinden“, erklärt Klaus Neuhaus , Leiter der städtischen Eigenbetriebe dazu.

In der ersten Sommerferienwoche ist eine zeitweilige Sperrung des westlich der Fläche verlaufenden Fuß- und Radwegs zwischen dem Baugebiet Garrath und der Innenstadt möglich. Eine Umleitung über die Straße „Südtor“ sei geplant. Danach müsse der Weg für die Zeit der Bauarbeiten vollständig gesperrt werden, heißt es weiter. In dieser Zeit sei auch mit vermehrtem An- und Abfahrtsverkehr von Lkw zu rechnen. Die Zu- und Abfahrt zur Baustelle erfolge ausschließlich von Süden über die Straßen „Südtor“ und „Zum Helmbach“ und anschließend über einen Schotterweg bis zur vorgesehenen Baustelle westlich des Fuß- und Radwegs.

„Auch wenn die Arbeiten vom bauausführenden Unternehmen möglichst geräusch-, erschütterungs- und staubarm durchgeführt werden sollen, werden sich Behinderungen und Belästigungen nicht immer ganz vermeiden lassen“, teilt der AAV mit und bittet um Verständnis. Für unvermeidbare Emissionen wie Staubentwicklungen werden „Nebelkanonen“ zum Einsatz kommen, um den Staub mit Wassernebel zu binden. Außerdem werden emissionsarme Geräte eingesetzt und die Arbeitszeiten auf montags bis freitags (7 bis 20 Uhr) sowie samstags von 7 bis 14 Uhr beschränkt.

Um gegebenenfalls Ansprüchen aus Schäden an benachbarten Häusern begegnen zu können, wurde ein öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger mit der Durchführung eines Beweissicherungsverfahrens der angrenzenden Gebäude beauftragt, ist der Mitteilung zu entnehmen.

Die Kosten für die Untersuchungen, den Rückbau der Anlagen, die Entsorgung sowie die Wiederverfüllung übernimmt der AAV mit seinem Sonder-Förderprogramm zu 100 Prozent. Die Mittel dafür erhält der Verband vom Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen.

Für die Begleitung der weiteren Entwicklung des Geländes habe die Stadt ein Architektur- und Stadtplanungsbüro beauftragt. Drei Schritte sollen zu einem Quartier führen, in dem nicht nur preisgünstig gewohnt, sondern auch sehr gut gelebt werden könne.

In die Aufstellung eines Bebauungsplanes sollen auch die benachbarten Anwohner einbezogen werden, heißt es abschließend.