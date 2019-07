Mit Lavendel und Besonnenheit

Er weiß nur zu gut, wen er unterstützt. Metzgermeister Hermann Meier war bei der Freiwilligen Feuerwehr, hat dort seinen Zivildienst geleistet und dirigiert heute den Spielmannszug der örtlichen Feuerwehr . Also ist er ganz nah dran und sagt: „Mit dem Verkauf einer extra kreierten Wurst möchten wir die Arbeit der Jugendfeuerwehr unterstützen.“

Besuch in der Wurstküche

In seiner Wurstküche haben sich Jugendwart Tobias Litoborski und die Jungfeuerwehrmänner Paul Feldmann , Laurenz Große Perdekamp und Maximilian Hummel angeschaut, wie die Wurst in die Pelle kommt. In den Regalen unweit der Wurstmaschine stehen verschiedene Gewürze, die der Fleischmasse ihren Geschmack verleihen – auch der Feuerwehrwurst nach Nürnberger Art. Ihr wird echter Lavendel beigemischt. „Lavendel – mit lateinischem Namen ,Lavendel Augustifula’ – ist eine anerkannte Heilpflanze“, erklärt der gewürz- und kräuterkundige Metzgermeister. „Der Pflanze wird eine beruhigende Wirkung für Körper und Seele zugeschrieben“, sagt er.

Zwar ist die Feuerwehr immer möglichst schnell zur Stelle – „sie sollte aber stets Ruhe und Besonnenheit bewahren“, sind sich Feuerwehrmann Tobias Litoborski und Hermann Meier einig. In oft schwierigen Einsätzen gelte es, Ruhe und Konzentration mitzubringen, um am Einsatzort die richtigen Entscheidungen treffen zu können.

Zwei Euro für die Jugendfeuerwehr

In Albersloh findet die „Feuerwehrwurst“ bereits sehr guten Absatz. Wer sie probiert hat, weiß wohl warum. Und doppelt gut mag sie schmecken, weil sich der Käufer sicher sein darf, dass zwei Euro pro verkauftem Kilogramm Wurst der Arbeit der örtlichen Jugendfeuerwehr zugute kommen.

Und zudem auch den Jubiläumsveranstaltungen, mit denen in diesem Jahr das 50-jährige Bestehen der Albersloher Jugendfeuerwehr gefeiert wird. Sie ist im Übrigen nicht nur die älteste im Kreis Warendorf, sondern sie war auch die erste Jugendfeuerwehr im damaligen Landkreis Münster – inklusive der Domstadt.

Aus diesem Anlass hatte die Albersloher Jugendfeuerwehr erst kürzlich zu einem großen Zeltlager eingeladen, an dem zahlreiche Jugendliche aus dem Kreisgebiet teilgenommen hatten und spannende Tage erleben konnten. Am 14. September findet dann die große Jubiläumsfeier statt. Klar, dass bis dahin noch ein bisschen Geld in die Kasse der Jugendfeuerwehr fließen darf, mit dem das Fest mitfinanziert werden soll.

„Es ist wichtig, dass insbesondere die Freiwillige Feuerwehr immer wieder neuen Zuwachs bekommt“, weiß Hermann Meier mit Blick auf die Zukunft der örtlichen Feuerwehren. Und der Nachwuchs freut sich über eine tolle Gemeinschaft. „Es ist schön in der Jugendfeuerwehr“, sind sich Maximilian, Laurenz und Paul einig. „Neben viel Spiel und Spaß wird den Jugendlichen natürlich auch feuerwehrtechnisches Verständnis vermittelt“, erklärt Jugendwart Tobias Litoborski über die Arbeit mit dem Nachwuchs.

Davon, dass die Grillsaison auf Hochtouren läuft, profitiert also auch die Jugendfeuerwehr. Bei nicht so schönem Wetter könne man die Feuerwehrwurst auch prima aus der Pfanne essen, verraten Fans der mit Heilkraut veredelten Wurst. „In der heutigen oft hektischen Zeit tut uns allen ein bisschen Gelassenheit gut“, glaubt der Metzgermeister und rät ein weiteres Mal zu Lavendel. Sein Motto: „112: In der Ruhe liegt die Kraft.“