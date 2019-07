Der erste Wunsch von Landwirt Andreas Teiner ist in den vergangenen Tagen zumindest teilweise in Erfüllung gegangen: „Wir brauchen Wasser!“. Das gilt nicht nur für das, was die Landwirte zum Beispiel anbauen, um es nach der Ernte an die Tiere zu verfüttern. Das gilt auch für das, was statt des Mais’ auf einer rund 5000 Quadratmeter großen Fläche des Landwirtes Winfried Budde in der Bauerschaft Storp wächst: „Phacelia“.

Die blaue Pflanze dient nicht als Tierfutter auf dem Hof, ist aber dennoch bei einer ganz anderen Art von Lebewesen sehr beliebt. Die ganze Wiese summt, und auf einen Blick sind schon am Rand der Fläche Dutzende von Hummeln zu sehen, die ihrer Arbeit nachgehen. Und auch bei Bienen sind die Pflanzen offenbar beliebt. „Mein Nachbar hat vier Bienenvölker. Er erzählt, dass die Bienen alle blaue Höschen anhaben, wenn sie nach Hause kommen“, sagt Budde. Und ihm ist anzusehen, dass ihn das durchaus zufrieden macht. Auch wenn, wie er einräumt, die blaue Wiese für seine Arbeit und den Alltag wirtschaftlich völlig uninteressant sei.

Ein Paradies für Insekten

Nicht aber für die Natur und deren Fortbestand. Hier übernehmen die Insekten, über deren Aussterben in diesen Zeiten heftig nachgedacht und diskutiert wird, eine überragende Aufgabe. Budde beteiligt sich am Blühstreifenprogramm, das sich die Landwirtschaft selbst auferlegt hat. Und nicht nur er: „Fast alle Landwirte in Sendenhorst und Albersloh machen mit“, sagt Andreas Teiner, Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Ortsverbandes Sendenhorst. Nicht alle in dem Ausmaß wie Winfried Budde, dessen „Blühstreifen“ sich bis zum fernen Wald erstreckt und der visuell einen großen Bruch mit der Maiskultur nebenan darstellt. „In Sendenhorst und Albersloh ist das Band der Streifen etwa 15 bis 20 Kilometer lang“, berichtet Burkhard Schulze Dernebockholt, Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Ortsverbandes Albersloh.

Manche der Streifen seien noch recht schmal, und insgesamt gebe es noch ein wenig Überzeugungsbedarf beim einen oder anderen Berufskollegen.

Die Hummel fühlt sich sichtlich wohl. Foto: Josef Thesing

Das Saatgut spendiert die Stiftung Westfälische Kulturlandschaft

Vielleicht auch, weil die Anlage der Blühstreifen oder -felder freiwillig ist. Und weil es dafür nichts gibt, zum Beispiel keine Subventionen. Auf der anderen Seite entstehen – mit Ausnahme des Anbauverzichts und der Einsaat – auch keine Kosten. Denn das Saatgut spendiert die Stiftung Westfälische Kulturlandschaft, eine Einrichtung der Landwirtschaft. Und das Ganze verlief unbürokratisch, erzählt Budde. Die Flächen mussten in der Gesamtbilanz nicht gesondert herausgerechnet werden. So kann er das Blühfeld im kommenden Jahr wieder einsäen – oder eben auch nicht.

Die ersten Sonnenblumen wachsen auch schon. Foto: Josef Thesing

Auf der Wiese tummeln sich neben Hummeln und Bienen auch jede Menge Schmetterlinge. Was sonst noch so bis zum Winter vorbeischaut, wird sich zeigen. Die Samenmischung besteht neben „Phacelia“ aus Buchweizen, Lein, das auch als Heilkraut gilt, Koriander, bei Feinschmeckern als Gewürz beliebt, Malve, ebenfalls als Heilkraut bekannt, und Sonnenblumen. Auf der Wiese unterhält Budde also fast eine kleine „Apotheke“ für Heilkräuter. Der Plan ist, so hoffen die Initiatoren, dass im Laufe eines Jahres immer irgendetwas blüht, das für die Insekten wichtig und schmackhaft ist. „Wir müssen noch Erfahrungen sammeln“, meint Burkhard Schulze Dernebockholt. Er spricht von einem hoffentlich „langen Blühfenster“. Und er macht den Insekten, die das natürlich nicht wissen können, Hoffnung. „Das soll und wird in den nächsten Jahren so sein.“ Im Kreis Warendorf gibt es laut Landwirtschaftskammer derzeit 75 Hektar solcher Flächen, im Münsterland sind es 150 Hektar und in Gesamt-Deutschland 117 000 Hektar. Dazu tragen Sendenhorst und Albersloh mit vier Hektar nicht wenig bei. Und es wird vermutlich noch mehr werden. „Wir müssen intern noch ein bisschen mehr Werbung machen“, meint Burkhard Schulze Dernebockholt.