Die nächste Berufsinformationsmesse (BIM) der Stadt findet am Donnerstag, 19. September, von 10 bis 16 Uhr in der Westtorhalle statt. Mehr als 40 Aussteller aus Sendenhorst und Umgebung stellen sich und ihre Ausbildungsangebote auf der BIM 2019 vor, heißt es im Bericht der städtischen Wirtschaftsförderin Annette Görlich.

Die Stadt wird auch in diesem Jahr wieder zur Berufsinformationsmesse den Ausbildungsführer mit zahlreichen Informationen über Ausbildungs- und Praktikumsplätze neu auflegen. In der Broschüre werden nicht nur die aktuell in 2020 zu besetzenden Ausbildungs- und Praktikumsplätze vorgestellt, sondern auch die von den Unternehmen grundsätzlich angebotenen Ausbildungsberufe.

„Der Ausbildungs- und Praktikumsführer hat sich als wichtige Orientierungshilfe etabliert. Die Schüler, die sich über die Ausbildungsmöglichkeiten in Sendenhorst, Albersloh und im Umkreis informieren wollen, finden ausführliche Darstellungen in kompakter Form“, erklärt Bürgermeister Streffing. „Durch die Berufsinformationsmesse sowie den Ausbildungs- und Praktikumsführer wollen wir die jungen Menschen bei der Berufswahl und Ausbildungsplatzsuche unterstützen und den Unternehmen die Gelegenheit bieten, sich mit ihrem Ausbildungsangebot zu präsentieren.“

Jeder Ausbildungsbetrieb kann sich kostenfrei eintragen lassen. Nähere Informationen erhalten interessierte Unternehmen bei der Wirtschaftsförderin Annette Görlich, ✆ 0 25 26/30 33 26, oder unter goerlich@sendenhorst.de.

Die Broschüre wird nach den Sommerferien in der Realschule St. Martin, in der Montessori-Gesamtschule und der Teamschule der Nachbarstadt Drensteinfurt verteilt und dient auch der Vorbereitung auf den Besuch der Berufsinformationsmesse im September. Der Eintrag in die Informationsbroschüre ist für Unternehmen unabhängig von der Teilnahme an der Berufsinformationsmesse, heißt es im Bericht der Verwaltung.