Politischer Paukenschlag am Dienstagnachmittag: Bürgermeister Berthold Streffing hat gestern schriftlich mitgeteilt, dass er für die nächste Bürgermeisterwahl im Jahr 2020 nicht erneut zur Verfügung steht. Den CDU-Stadtverband hatte er am Wochenende über seine Entscheidung informiert, erklärte er zudem im Gespräch mit der WN-Redaktion. „So haben alle Beteiligten genug Zeit, sich rechtzeitig darauf einzustellen.“ Mit seiner Ehefrau Renate und seinen Kindern habe er den Schritt ausführlich besprochen. „Diese Entscheidung ist mir schwer gefallen, da ich dieses Amt seit nunmehr fast 16 Jahren innehabe und die umfangreichen und vielfältigen Aufgaben sehr gerne und mit voller Leidenschaft und großem Engagement ausgeübt habe und ausübe. Bürgermeister zu sein war und ist (m)ein Traumberuf“, erklärt Streffing.

Bei der Wahl im kommenden Jahr ist Berthold Streffing 57 Jahre alt. Wenn er erneut kandidiere, wolle er das Amt auch weitere fünf Jahre lang „mit Vollgas“ ausüben, sagt er im WN-Gespräch. Das Arbeitspensum sei aber immens, inklusive vieler Termine am Abend und an Wochenenden, zum Beispiel für politische Sitzungen und Repräsentationspflichten. Noch fühle er sich topfit, aber wie sich das dann im Laufe der weiteren Amtsperiode darstelle, sei offen. Es sei nicht auszuschließen, „dass ich den Anforderungen an das Bürgermeisteramt möglicherweise keine weiteren fünf Jahre vollumfänglich gerecht werden kann. Es wäre deshalb auch nicht fair, zu kandidieren und im Falle der Wiederwahl zum Bürgermeister womöglich keine volle Leistung zu erbringen beziehungsweise erbringen zu können“, schreibt Streffing. Für ihn komme es nicht infrage, das Amt anzutreten und dann irgendwann „das Handtuch“ zu werfen, um es im Boxerjargon auszudrücken. Zudem wolle er selbst bestimmen, wann er dieses Amt aufgebe.

Auch wenn er sich längst noch nicht zum „alten Eisen“ gehörig fühle, gelte für ihn und seine Familie: „Nicht mehr jeden Abend.“ Und bis zum Scheiden aus dem Amt nach der nächsten Kommunalwahl werde er weiter wie bisher arbeiten. „Selbstverständlich werde ich bis zur Kommunalwahl 2020 meine Aufgaben gerne und gewissenhaft wahrnehmen und für die Bürger erster Ansprechpartner bleiben“, so Streffing.

Zur Ruhe setzen will sich der Noch-Bürgermeister im kommenden Herbst deshalb aber noch nicht. Eine weitere Aufgage im öffentlichen und da besonders im kommunalen Bereich habe er durchaus im Blick, nur eben nicht die Gesamtverantwortung als hauptamtlicher Bürgermeister. Eine Option, die er sich vorstellen könne, sei auch das Unterrichten von Schülern am Studieninstitut für den gehobenen Dienst – was er früher schon gemacht hat, sagt er im WN-Gespräch.

Zum Schluss seiner Mitteilung dankt der Bürgermeister allen Bürgern und Beteiligten sowie den rund 100 Beschäftigten der Stadt „für die gute, faire und vertrauensvolle Zusammenarbeit“, die er bis 2020 fortsetzen wolle.