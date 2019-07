„Herr Siekmann“ und sein Haus

Ganz überwunden ist die Kritik aus den Anfängen der 1990-er Jahre wohl immer noch nicht. „Man hat uns eine Menge Dreck hinterhergeworfen“, sagt Jürgen Krass , Vorsitzender des Fördervereins Haus Siekmann. „Doch das ist jetzt vergessen“, fügt er an, während er im Haus Siekmann durch das Fenster in den Garten blickt, in dem derzeit der multifunktionale Anbau entsteht. „Das Haus ist jetzt wohl bei jedem in der Stadt als wichtig für Sendenhorst akzeptiert.“

Blick zurück auf die Anfänge

Der Förderverein hat vor allem mit seinem Kulturprogramm einen großen Anteil daran. Und dieses Jahr ist ein besonderes für Jürgen Krass und sein ehrenamtliches Team: Der Verein blickt in diesen Tagen auf seinen 25. Geburtstag. Und das wird am Samstag, 31. August, gefeiert.

So sah die Tenne des Hauses vor der Sanierung aus. Foto: WN

Zur Erinnerung: Anfang der 1990-er Jahre gab es nicht wenige Stimmen, die sich dafür aussprachen, das Haus, das zuvor ein Hotel und davor ein landwirtschaftliches Anwesen war, abzureißen, um etwas Neues zu bauen. Die Stadt hatte den Gebäudekomplex von Josef Siekmann gekauft, nachdem sich 1992 der Rat der Stadt mit nur einer Stimme Mehrheit dafür entschieden hatte. Der Kahlschlag bei der Stadtsanierung hatte dieses Gebäude mitten im Zentrum mit Villenteil und Tenne verschont. Es sollte ein sozio-kulturelles Zentrum werden, ein Begriff, mit dem seinerzeit nicht jeder etwas anfangen konnte.

Jürgen Krass

In Tausenden von Arbeitsstunden von Haupt- und Ehrenamtlichen wurde das Haus zu dem gemacht, was es heute ist. Das kostete seinerzeit 4,3 Millionen Mark, wovon das Land NRW den Löwenanteil übernahm.

„Das war harte Arbeit“, erinnert sich Jürgen Krass. Und die stehe auch heute immer wieder dann an, wenn es gelte, ein hochwertiges Kulturprogramm auf die Beine zu stellen, sagt Krass, der wegen seines Engagements immer mal wieder auch „Herr Siekmann“ genannt wird.

Wenn der Anbau fertig ist, der dem Vorsitzenden des Fördervereins architektonisch nicht gefällt, und die Außentreppe als zweiter Fluchtweg steht, sieht er – neben den inhaltlichen – weitere Aufgaben auf die Allgemeinheit zukommen. „Der Garten wird vernachlässigt. Er könnte attraktiver und ökologisch wertvoller sein“, findet er. „Das ist ein Manko.“

„Hotel garni“ hieß das Gebäude auch mal. Foto: Gabi Hillmoth

Nicht immer trifft das Programm, das Krass und seine Mitstreiter auf die Beine stellen, auf großes Publikum. Der Vorsitzende weiß das, bedauert das zuweilen auch – hält den eingeschlagenen Weg, Anspruchsvolles anzubieten, dennoch für richtig. „Wir wollen keine Schlagerfestivals mit Oktoberfeststimmung“, sagt er. Oder Heavy Metal. „Wir haben hier gute Leute, die weltweit unterwegs sind. Aber Jazz zum Beispiel spricht nun mal eine bestimmte Generation an.“ Und wenn talentierte junge Musiker Klassik spielten, sei die Resonanz bei der jüngeren Generation „gleich null“.

Junge Menschen kommen weniger

Dabei habe der Förderverein die jungen Menschen durchaus auf dem Zettel, aber bisher größtenteils vergeblich. „Sie besuchen das Haus nicht. Das ist kompliziert.“ Als Beispiel nennt er seinen eigenen Sohn, der selbst Schlagzeug spielt. „Der Bursche kommt einfach nicht.“

Krass meint, dass der Verein mit seinem Programm eine Lücke geschlossen habe. Das Haus Siekmann sei eben etwas anderes als die „Titanic“. „Wir können uns aber nicht darüber beklagen, dass wir keine Zuschauer hätten.“ Das Haus Siekmann habe möglicherweise bei den jüngeren Menschen ein eher gediegeneres Image – auch wenn in der Villa nebenan oft viele junge Menschen herumtoben. Mehr Theater und Literatur steht neben dem Bewährten auf der Agenda. Aber ob gerade das ein jüngeres Publikum anlocke, sei wohl eher zweifelhaft.

Jürgen Krass

Viele Besucher kommen von außerhalb, vor allem bei durchaus namhaften Künstlern. „Die Fans reisen ihren Leuten hinterher“, meint Krass. Kabarett laufe immer, „aber wenn diese Künstler ganz oben sind, haben sie für uns keine Zeit mehr“. Dabei setze der Förderverein auf politisches Kabarett. „Schenkelklopfer brauchen wir nicht.“

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Verbesserung der technischen Ausstattung – etwa beim Licht. Auch wenn er den teuren Anbau in seiner künftigen Architektur nicht mag – und die geplante Außentreppe für den Brandschutz schon gar nicht –, ist er froh, dass es eine Erweiterung gibt, damit „die Tenne entrümpelt werden kann“. In diesem Zusammenhang lobt er auch die gute Zusammenarbeit mit Daniel Fühner vom Bauamt der Stadt. „Das hatten wir so bisher nicht.“

Der 25. Geburtstag sei eigentlich auch ein guter Anlass, den Vorsitz des Fördervereins an jemand anderes zu übergeben, findet Krass. Doch es sei sehr schwer, jemanden „für die erste Reihe“ zu finden, sagt er. „Denn das ist manchmal fast ein Vollzeitjob.“