Sie wissen, was sie wollen

Die drei jungen Frauen machen einen zufriedenen Eindruck. Dazu haben sie an diesem Morgen auch allen Grund: Sie haben ihre Ausbildung erfolgreich beendet, und das in einem Gewerbe, das wegen seiner Arbeitszeiten bei jungen Menschen nicht gerade zu den beliebtesten gehört. Das gilt für Aileen Westphal , Emilia Koslowska und Paulina Dudkowska ganz sicher nicht. Sie werden weiter als Köchin beziehungsweise Hotelfachfrauen arbeiten. Gelernt haben die drei Ex-Azubinen im Landhotel Bartmann, in dem, erzählt Elisabeth Bartmann, erstmals ausgebildet wurde.

Die Köchin Aileen Westphal (21 Jahre) und die Hotelfachfrau Emilia Koslowska (26) arbeiten dort weiter. Paulina Dudkowska (23) wechselt in einen Betrieb in Ahlen – sie wohnt auch dort.

Arbeiten, wenn andere frei haben

Arbeiten an Tagen, an denen andere frei haben – das ist nicht unbedingt das, was sich viele junge Menschen vorstellen. „Das ist nicht so schlimm. Meine Freunde arbeiten auch alle am Wochenende und an Feiertagen“, sagt Emilia Koslowska. Und da sie in einem gastronomischen Betrieb aufgewachsen ist, weiß sie sowieso, wie das ist.

Zumal sich diesbezüglich viel geändert hat, erklärt Martina Rabeneck, die im Landhotel für die Ausbildung der Hotelfachkräfte zuständig ist. „Dieses Aufsplitten der Tage – morgens arbeiten und abends noch einmal – gibt es nicht mehr. Und wer am Wochenende arbeitet, hat in der darauffolgenden Woche zwei Tage hintereinander frei.“ Jedes Wochenende müssten die Azubis zudem nicht ran.

Und „Hungerlöhne“ werden in dem Gewerbe offenbar auch nicht gezahlt. Natürlich könnte ee immer mehr sein, was bezahlt werde, sagen die drei Frauen. Aber: „Das ist schon okay – und das Trinkgeld wird unter allen aufgeteilt“, fügen sie ohne Zögern an.

Mobilität auf dem Land ist ein Problem

Es gibt aber ein anderes Problem, das auch viele andere junge Menschen auf dem Land dann trifft, wenn Betriebe wie das Landhotel etwas abseits liegen: die Mobilität. Familie Bartmannürde auch in diesem Jahr gerne im Hotelfach ausbilden, und Bewerber gab es auch, erzählt Elisabeth Bartmann. Die waren aber erst 16 Jahre alt und hätten keine Chance, mit dem öffentlichen Personenverkehr zum Ausbildungsplatz zu kommen. Und ein Mofa etwa ist bei Wind und Wetter auch nicht die ideale Alternative.

Die junge Köchin Aileen Westphal arbeitet an diesem Tag von 13 bis 22 Uhr. „Ausschlafen ist auch ganz schön“, sagt sie . Die Sendenhorsterin kocht alles gut, meint Ausbilder und Chefkoch Reinhard Drees. Die Köchin selbst bereitet allerdings am liebsten Desserts zu, sagt sie. Sie sei halt mehr „eine Süße“.

„ Wer für anderes offen ist, der kann auf der ganzen Welt arbeiten und es dabei bis zum Hotelchef bringen. Wer für anderes offen ist, der kann auf der ganzen Welt arbeiten und es dabei bis zum Hotelchef bringen. “ Martina Rabeneck

Martina Rabeneck hält sehr viel von der Ausbildung zur Hotelfachkraft. „Wer für anderes offen ist, der kann auf der ganzen Welt arbeiten und es dabei bis zum Hotelchef bringen. In dieser Branche kann man sehr schnell gute Positionen erreichen und Karriere machen.“ Wichtig sei, „Dienstleistung“ ernst zu nehmen und ein gutes Gefühl für die Kundschaft zu entwickeln.

Der Beruf Hotelfachkraft sei nahezu allumfassend, und es gebe viele Möglichkeiten, externe Schulungen und Lehrgänge in Anspruch zu nehmen. Diese Chancen biete auch das Landhotel Bartmann mit seinen inzwischen 28 Mitarbeitern.

Dass Hotelfachfrauen es gut mit der Kundschaft können, habe sich längst auch in anderen Branchen herumgesprochen, weiß Martina Rabeneck. „Auch andere Firmen nehmen sie gerne, zum Beispiel für den Empfang.“

Aber es gibt in dem Beruf auch richtig Doofes, berichtet Paulina Dudkowska. „Gäste, die schlechte Laune haben!“ Oder solche „Gäste, die Fehler suchen, wo keine Fehler sind“. „Das gibt’s immer mal“, pflichtet Thomas Bartmann bei.

► Wer in diesem Sommer noch eine Ausbildung zur Hotelfachkraft machen will, kann sich gerne im Landhotel Bartmann melden.