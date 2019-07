Immer öfter ein schwieriger Spagat

Zeiten, in denen sich Stefanie Herrera Riekens und Petra Berg gemeinsam an einen Tisch setzen und über Planungen, Aktionen oder auch einzelne Vorkommnisse sprechen können, sind rar. Die beiden Frauen sind die hauptamtlichen Sozialarbeiterinnen des Jugendwerkes Sendenhorst, die sich um Betreuungsangebote in „Hotspot“ und „MeetU“ kümmern. Doch in jüngster Zeit geht es nicht nur um Spiel- und Freizeitangebote, Ferienbetreuung oder Sommerprogramm. Seit einiger Zeit geht es immer öfter darum, junge Menschen in schwierigen, ja sogar prekären Lebenssituationen zu begleiten, Hilfestellung zu geben oder Hilfe zu vermitteln. „Diesen Spagat hinzubekommen, das ist manchmal gar nicht so einfach“, erklärt Steffi Herrera Riekens.

Seit 17 Jahren ist Herrera Riekens in der offenen Jugendarbeit in Sendenhorst tätig. Seit knapp zwei Jahren ist auch Petra Berg mit im Boot, die zuvor viele Jahre in der offenen Jugendarbeit in Beckum gearbeitet hat. In einem Bericht im Ausschuss für Schule und Soziales wiesen die beiden Frauen auf die veränderte Situation hin. Vor allem 2018 sei ein höheres Aufkommen von Jugendlichen in prekären Lebenslagen zu verzeichnen gewesen, höher als in den Jahren zuvor, fassen die beiden Frauen in einem Gespräch mit den Westfälischen Nachrichten zusammen. Und wenn sie „prekär“ sagen, dann meinen sie das auch. Missbrauch, Gewalt, Drogen und psychische Probleme: Auch in Sendenhorst gibt es nichts, was es nicht gibt. „Wir haben Jugendliche im Übergang ins Erwachsenen-Dasein auch früher begleitet. Schon immer haben wir bei der Suche nach Praktikumsplätzen geholfen oder bei der Zusammenstellung von Unterlagen unterstützt“, berichten die beiden. „Ich kenne viele schon seit zehn oder mehr Jahren. In den meisten Fällen haben wir gemeinsam Wege finden können. Doch im Moment scheinen vermehrt schwierige Lagen aufzutreten“, erklärt Steffi Herrera Riekens.

Zeit ist ein knappes Gut

Bei der Lösung dieser Probleme sind die beiden Frauen nicht immer alleine, auch wenn sie sich die personelle Situation besser wünschen würden. „Die eine oder andere Honorarkraft mehr – vor allem männliche –, würde schon einiges erleichtern“, fassen sie zusammen. Denn während im Haus Spiel- oder Kursusangebote laufen, sei es oft schwierig, sich die Zeit für notwendige Einzelgespräche zu nehmen. „Wir sind vier von fünf Öffnungstagen allein in unseren Einrichtungen. Es ist selten so, dass wir zu zweit sind“, erklärt Petra Berg.

Wichtig ist für die beiden Frauen daher eine gute Vernetzung mit diversen Hilfs- und Beratungsstellen für alle Belange – von der Drogenberatung über die Fachstelle gegen sexuellen Missbrauch oder den Verein „Frauen helfen Frauen“, das Jugendamt oder Erziehungsberatungsstellen. Darüber hinaus versuchen sie vorbeugend, die Besucher ihres Hauses mit vielen Themen in Kontakt zu bringen. So bieten sie auch Info-Veranstaltungen mit der Präventionsstelle der Polizei oder Mädchentage an, zu denen dann auch mal Organisationen wie „Donum Vitae“ kommen.

Neues Angebot für die Jüngsten

Geplant ist auch eine „Teenie-Zeit“ in der Woche anzubieten, um den Bedürfnissen und Interessen der jüngeren Teenager entgegenzukommen und sich auf sie konzentrieren zu können. So wie sich das Team beispielsweise in der Ferienbetreuungen zu Ostern und im Herbst, die separate Zeiten für die Teilnehmer bieten, auf die Jüngsten konzentrieren, die sich in „Hotspot“ und „Meet U“ auch wohlfühlen, angenommen und betreut fühlen sollen. „In der Regel kommen die Generationen im Haus gut miteinander aus“, freut sie Steffi Herrera Riekens. Generell stehen die Häuser Kindern und Jugendlichen zwischen sieben und 27 Jahren offen.

Dass sich angesichts schwieriger persönlicher Verhältnisse auch der Ton zwischen den Besuchern schon einmal verschärft oder sogar eine gestiegenes Aggressionspotenzial bemerken lässt, ist wohl nicht verwunderlich. Genauso selbstverständlich ist es für die beiden Sozialarbeiterinnen aber auch, dann einzugreifen. „Wir haben die Regeln im Haus verschärft formuliert, und sie werden deutlich umgesetzt“, erklärt Petra Berg. Wer beispielsweise einen anderen beleidigt, muss für zehn Minuten vor die Tür. „Das schärft auch die Wahrnehmung für Beleidigungen bei den jungen Leuten, denen das oft gar nicht bewusst ist, dass das Worte ,Schlampe’ eine Beleidigung ist“, führen die beiden Frauen aus. Und selbst wenn eine Auseinandersetzung auch mal körperlich wird, schreiten sie ein und gehen dazwischen. „Wir werden in unseren Fortbildungen zu diesen Themen natürlich auch in Deeskalationsstrategien geschult“, erklären sie. Unterstützung erhalten sie außerdem in der Regel von den anwesenden Jugendlichen. Folgen können für die Streithähne Hausverbote – in der Regel für gewisse Zeiträume und zur Not auch schon mal mit der Hilfe der örtlichen Bezirksbeamten durchgesetzt. „Wir haben einen guten Draht zu unserer örtlichen Polizei. Die beiden kommen auch zwischendurch immer mal wieder auf einen kurzen Besuch ins Haus“, berichtet Herrera Riekens.

Bei allen Problemen, von denen sie dem Sozialausschuss berichteten: Es gibt auch immer wieder Erfolge, die weiteren Anschub zum Weitermachen geben. „Es ist schön, wenn Jugendliche, die problematisch waren, dann doch eine Ausbildung machen“, erklärt Petra Berg und Steffi Herrera Riekens fügt hinzu: „Oder wenn ein ehemaliger Jugendlicher seinen Sohn in einen unserer Kurse bringt.“