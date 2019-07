Schwer verletzt wurde am Mittwochvormittag eine Seniorin bei einem Unfall auf der Straße Westtor. Sie hatte nach ersten Erkenntnissen der Polizei versucht, beim Stop-and-go-Verkehr ihr Fahrrad über die Straße zu schieben.

Dabei ging sie unmittelbar am Führerhaus eines Lkw mit polnischem Kennzeichen vorbei. Als der Fahrer anfuhr, habe er die Frau nicht sehen können, berichtete die Polizei am Unfallort. Er fuhr sie an, und das Fahrrad geriet unter den linken Vorderreifen des Brummis. Die Frau wurde vom Rettungsdienst vor Ort behandelt und sollte dann mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Das viel befahrene Westtor war längere Zeit gesperrt.