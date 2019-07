Am bisher heißesten Tag in dieser Hitzeperiode wurde es gestern Mittag auch den Tauben am Brunnen vor dem Rathaus und der Sparkasse zu heiß. Sie nutzten den Aufenthalt am Wasser für allerlei Verrenkungen, damit die Flügel auch von unten etwas von dem kostbaren und erfrischenden Nass abbekommen konnten. Foto: Josef Thesing