Der Spielplatz „Alte Stadt“ sollte im Jahr 2018 eigentlich abgerüstet und zu einem Natur-Raum umgestaltet werden. Nach Eingaben engagierter Bürger wurden jedoch Verwaltung und Politik vom Gegenteil überzeugt und im Haushalt Mittel in Höhe von 20 000 Euro für die Aufstellung von neuen Spielgeräten und einem Sonnenschutz bereitgestellt, heißt es im Bericht der Stadtverwaltung. Über die Auswahl der Spielgeräte wurden anschließend die Bürger, insbesondere die Kinder informiert. Bedingt durch die langen Lieferzeiten konnten aber erst jetzt in den Sommerferien die Geräte aufgestellt werden, schreibt die Stadt. „Nun glänzt der Spielplatz mehr denn je.“ Zum Klettern und Turnen gibt es eine Wackelbrücke, ein Doppelreck und ein Kleinkinderspielhäuschen. Für Sandspiele stehen ein „Backtisch“ und ein Sandbagger im ausgetauschten Feinsand bereit. Dort sorgt das Sonnensegel über den zwei Bänken für ausreichend Schatten. Die beliebte breite Hangrutsche wurde durch eine identische neue Rutsche ausgetauscht, und ein Wipptier in Form eines Fisches wurde aufgestellt. Erhalten wurden die Wippe und die Doppelschaukel, an der ein Kleinkindersitz montiert wurde. „Ich bin froh, dass dieser Quartiersspielplatz derart aufgewertet wurde und für die Familien und Kinder zur Verfügung steht“, erklärt Bürgermeister Berthold Streffing und führt weiter aus: „Gute Spielplätze erhöhen die Lebensqualität in Sendenhorst“.

Der Spielplatz ist ab sofort benutzbar. Ein Eröffnungsfest mit Kaffee, Kaltgetränken und süßem Gebäck wird am letzten Ferientag, am Dienstag 27. August, um 16 Uhr gefeiert. Alle Kinder, Jugendlichen, Eltern und Senioren sind dazu eingeladen, so die Stadt.