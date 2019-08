Organistin kehrt zurück an „ihre“ Orgel

Es ist „ihre“ Orgel, anders kann man es nicht sagen. Denn als Edith Platte (damals noch Edith Nüßing ) im Jahr 1993 als junge Kirchenmusikerin die Stelle an St. Martin antrat, war die Planung einer neuen Orgel für die neugotische Hallenkirche ihre vordringlichste Aufgabe. Die vorhandene alte Breil-Orgel mit ihrem minderwertigen Pfeifenmaterial und ihrer anfälligen elektropneumatischen Traktur war nicht mehr reparabel und nur noch unvollständig bespielbar.

Großer Einsatz für die neue Orgel

Mit viel Energie und beherzter Unnachgiebigkeit verfolgte Edith Nüßing die Pläne zum Orgel-Neubau – kein einfaches Unterfangen und ein mühevoller, mit unterschiedlichen Widerständen gepflasterter Weg, der viel Geduld, großes Selbstbewusstsein und eine klare Zielsetzung erforderte. Unterstützt von einem Team aus Kirchenvorstandsmitgliedern und sachkundigen Sendenhorster Musikern konnte das Projekt schließlich 1999 mit der Einweihung einer romantisch disponierten Orgel der Firma Woehl aus Marburg abgeschlossen werden. Damals konnte man allenfalls erahnen, welch großer Glücksgriff mit dem Bau dieses Instrumentes gelungen war. 20 Jahre ist das nun her – Grund genug für eine Geburtstagsfeier, die am Weihetag der Orgel am 15. August durch ein glanzvolles Konzert eröffnet wurde.

„ Dass wir diese Orgel so haben wie sie heute ist, ist allein Edith Nüßing zu verdanken. Dass wir diese Orgel so haben wie sie heute ist, ist allein Edith Nüßing zu verdanken. “ Winfried Lichtscheidel

„Dass wir diese Orgel so haben wie sie heute ist, ist allein Edith Nüßing zu verdanken“, konstatierte dann auch Kantor Winfried Lichtscheidel in seiner Einführung in das Programm und verwies dabei auf die besondere Qualität des Instrumentes sowie das hohe Renommeé des Orgelbauers Gerald Woehl, der bedeutende Instrumente wie zum Beispiel die Bach-Orgel der Leipziger Thomaskirche oder die Dom­orgel in Bratislava erbaut hat.

Kein Wunder also, dass die Orgel an St. Martin in Fachkreisen inzwischen sehr bekannt ist und ein hohes Ansehen genießt.

Auch Edith Platte, die für das Konzert aus Mönchengladbach angereist war, zeigte sich begeistert von „ihrem“ Instrument, das sie seit langer Zeit erstmals wieder bespielte: „Die Orgel hat unglaublich schöne Stimmen, das Instrument ist so lebendig. Man hat das Gefühl, der Wind sitzt direkt unter den Tasten.“

Ein schönes Konzertprogramm

Mit gutem Weitblick hatte Edith Platte ein Konzertprogramm zusammengestellt, das in großer stilistischer Vielfalt die klanglichen Möglichkeiten der Orgel möglichst beeindruckend vorstellen konnte.

Sie begann mit einem kurzen, kraftvollen Praeambulum „Allein Gott in der Höh sei Ehr“ von Sigfrid Karg-Elert, das einen festlichen Konzertauftakt bildete. Besonders wichtig war ihr für den Programmablauf die Integration barocker Konzertstücke.

Mit dem groß angelegten Bach-Werk „Präludium & Fuge e-moll“ (BWV 548) stellte sie unter Beweis, wie glaubwürdig auch auf einem Instrument mit romantischer Prägung Barockmusik dargestellt werden kann. Sie registrierte das Werk sehr transparent und musizierte präzise und in angenehm schlichtem gleichmäßigem Duktus ohne unnötige Affektiertheiten, die man leider bei vielen Bach-Interpreten heutzutage beobachten kann. Bewundernswert gelang ihr auch die Ausführung der Fuge mit fein herausgearbeiteten filigranen Läufen.

„Ave Maris stella“

Mit den zeitgenössischen „Alleluyas“ von Simon Preston setzte Edith Platte einen Zeitsprung und einen spannenden farbigen Kontrast, der gut zeigen konnte, wie vielseitig die Woehl-Orgel klingen kann. Es folgten drei Versetten von Marcel Dupré, eine ruhig meditative Antiphon „Nigra sum“, ein mit hellen Oberstimmen gewürztes „Ave Maris stella“ und ein entrücktes, wie aus der Ferne klingendes „Magnificat“.

Eine kurze Toccata über den Pfings-Hymnus „Veni creator“ von Jeanne Demessieux voll sprühender Energie setzte einen sehr lebhaften Akzent, bevor dann mit „Litanies“ von Jehan Alain ein geradezu zur Zuhörerschaft sprechendes Gebet vorgetragen wurde, das sich zu einem furiosen Schluss steigerte.

Mit Buxtehudes „Magnificat primi toni“ wurden die Zuhörer wieder in die frühe Barockzeit zurückversetzt, spürten geradezu den authentischen Ausdruck dieser Zeit, allerdings auf einem deutlich höheren qualitativen Klangniveau.

Eine besondere Herausforderung an Instrument und Interpreten stellte die Toccata des zeitgenössischen lettischen Komponisten Aivars Kalejs dar.

Beginnend mit weichen, wellenförmigen Arpeggien aus dem Schwellwerk und einen darunter klar abgesetzten Cantus firmus im Pedal setzte sich die Choralbearbeitung ständig steigernd fort, bis es in einen großartigen, fast orkanartigen Lobpreis mündete. Hören, staunen, beten!

Noch einmal wurde es meditativ mit Leon Boellmanns „Prière à Notre Dame“, in dem sich auf der Grundlage sanfter Streicherklänge eine anrührende Flötenmelodie entwickelte. Einen effektvollen Schlusspunkt setzte Edith Platte dann mit dem kraftvoll festlichen „Carillion“ (Glockengeläut) von Louis Vierne, das als Finalstück ein insgesamt begeisterndes Konzert beendete und den herzlichen Applaus des in großer Zahl erschienenen Sendenhorster Publikums hervorrief.

Vielstimmige Komplimente richteten sich auch im Rahmen des anschließenden Empfangs im Alten Pastorat an die Interpretin, die den Besuch ihrer ehemaligen musikalischen Wirkungsstätte sichtlich genoss und am Musizieren auf der 20-jährigen Woehl-Orgel große Freude hatte. Sie hat nichts verlernt.