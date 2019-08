Die Hochsaison mit den Bienen ist für den Sommer bereits abgeschlossen, doch für die Drensteinfurter Imkerin Maria Schratz heißt das noch lange nicht, dass die Arbeit jetzt vorbei ist. Bei Familie Schratz gehören die Bienen seit fünf Generationen zum Leben dazu, heißt es im Bericht des Sendenhorster SPD-Stadtverbandes. Im Rahmen des SPD-Sommerprogramms stand ein Besuch des Bienenmuseums „Dat kleine Immenhuisken“ auf dem Programm.

Seit fast 60 Jahren Imkerin

Seit fast 60 Jahren ist Maria Schratz Imkerin und geht dieser Beschäftigung mit viel Herzblut nach, so die SPD . In jedem Winkel des kleinen Museums und im angrenzenden Garten finden sich Ausstellungs- und Erinnerungsstücke rund um Bienen und das Imkerei-Handwerk. Ein mehr als 100 Jahre alter Korb ist ein Erbstück des Großvaters: „Wir wären nie auf die Idee gekommen, diese schönen Erinnerungsstücke wegzuwerfen. Mit der Hilfe vieler befreundeter Imker haben wir ganz klein angefangen, das Museum aufzubauen“, so die Drensteinfurterin, die sich zur Hochsaison rund fünf Stunden täglich um ihre Bienenfamilie kümmere.

Die Teilnehmer der SPD-Sommertour erfuhren im Laufe des Nachmittags alles darüber, wie der Honig in die Gläser kommt. Die süße Leckerei aus der Region sei nach Aussage von Maria Schratz etwas Besonderes. Keine langen Transportwege oder künstlichen Zusatzstoffe, sondern ein Heimatprodukt, das mit viel Engagement hergestellt werde. „Das ist keine Arbeit, das ist richtige Maloche“, lacht die Imkerin und erklärt, warum Bienen Flügel haben, die wie Bremsklappen am Flugzeug funktionieren. Die Faszination für Bienen teile Maria Schratz mit ihren Kindern und Enkeln, aber auch mit den interessierten Besuchergruppen, die zum kleinen Bienenmuseum kommen, um mehr über die fleißigen „Baumeister der Natur“ zu erfahren. Und selbst im Urlaub und auf Ausflügen hat die Imkerin immer ein Gläschen des eigenen Honigs mit im Gepäck.

Bienen sicht unverzichtbar

Die SPD-Landtagsabgeordnete Annette Watermann-Krass betonte aus ihrer politischen Arbeit, wie wichtig die Bienen sind: „Über 75 Prozent aller Nutz- und Kulturpflanzen in Europa sind auf die Bestäubung der Bienen angewiesen. Einnen Großteil der Nahrungsmittel wie Obst- und Gemüsesorten, aber auch Nüsse und Öle haben wir den Bienen zu verdanken.“