Leckere Gemüse-Gesichter

„Irmelin, was ist überhaupt Wintergemüse?“, Alex ist ein wenig ratlos. Zum Glück ist Fachfrau Irmelin von Soosten da, um ihm zu erklären, welches Gemüse wann geerntet wird. Es ist die letzte von sechs Doppelstunden der Reihe „Woher kommt unser Essen?“, ein Projekt des Rheinisch-Westfälischen und des Westfälisch-Lippischen Landfrauenverbands. Im Auftrag der AWO bringt Irmelin von Soosten den sechs teilnehmenden Kids im Offenen Ganztag der KvG-Grundschule alles rund um die Ernährung näher.

Gemüse und die Jahreszeiten

Gerade wird es kniffelig, denn die Kinder sollen die Gemüsearten in ihrer Mappe den richtigen Jahreszeiten zuordnen. Wichtig ist der Fachfrau für Ernährungs- und Verbraucherbildung der richtige Umgang mit den Grundnahrungsmitteln. Denn die Landfrauen machen sich seit vielen Jahren für die Vermittlung von hauswirtschaftlichen Kompetenzen in den Schulen stark.

So sehen Gemüse-Gesichter aus.

In der Projekt-Mappe, die jedes Kind bekommt, ist vieles Wissenswerte zusammengefasst. Dort gehen die Mädchen und Jungen mit „Burgi auf Entdeckungstour“. „Burgi“, der Junge aus ihrem Heft, liebt Burger. Und er nimmt die Kids zum Beispiel mit auf den Bauernhof. Der Theorie folgt auch immer die Praxis, denn passend zu den Themen bringt von Soosten Gemüse mit, erklärt, was Frucht- und was Wurzelgemüse ist, zeigt ihnen Blattgemüse und welchen Teil der unterschiedlichen Gemüsesorten man isst. Auch die verschiedenen Transportwege haben die Kids kennen gelernt, denn nicht jedes Gemüse, das man kaufen kann, kommt vom heimischen Bauernhof.

Kartoffeln und Getreide waren ebenso wichtige Themen. „Ich habe Brote aus verschiedenen Ländern mitgebracht“, erzählt die Fachfrau. „Baguette aus Frankreich und Schwarzbrot aus Deutschland zum Beispiel.“ Die Gruppe hat Brot gebacken und verschiedene Mehlsorten und Körner kennengelernt. Es ging auch um die Kuh, den Milchlieferanten. „Wir haben zum Beispiel erfahren, wie viel Wasser eine Kuh trinkt und wie viel Milch sie gibt“, so von Soosten. Aus Sahne wurde in der Praxis dann schnell Butter gemacht: „Die hat so lecker geschmeckt“, schwärmen die Mädchen und Jungen.

Butter wird selbst gemacht

Auch heute wird die Butter selbst gemacht, denn es stehen Brote mit lustigen Gemüse-Gesichtern auf dem Plan. Dazu hat Irmelin von Soosten Radieschen, Paprika, Tomaten, Gurken, Möhren und Frühlingszwiebeln mitgebracht. Nachdem die Hände gründlich gewaschen sind, ist das Gemüse dran. „Erde und Bakterien“ müssen abgewaschen werden, wissen die Kinder. „Manchmal wird das Gemüse auch gespritzt“, ergänzt von Soosten.

Gemüse wird gewaschen.

Ganz so unbedarft sind die Kinder nicht, es gibt eifriges Nicken in der Runde auf die Frage, ob denn zu Hause auch in der Küche geholfen wird. So gelingt der Umgang mit dem scharfen Schälmesser schon gut. „Gurken sind mein Lieblingsgemüse“, meint Alex und würde am liebsten beim Schnippeln schon naschen. Auf die Brote kommt die selbst gemachte Butter, eine Scheibe Käse, und dann sind der Fantasie beim lustigen Gemüse-Gesicht keine Grenzen gesetzt.