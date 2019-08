Ein schönes Haus für Kinder

Sonnenblumen gibt es an diesem sonnigen Nachmittag reichlich. Viele Gäste – von den Eltern über die Handwerker bis zu Nachbarn – haben welche mitgebracht. Und dafür gibt es einen guten Grund: Die „Sonnenblumengruppe“ ist an der Langenstraße 17 eingezogen.

Nachdem sich die 20 Kinder am Donnerstagnachmittag schon mal ein wenig eingelebt hatten, waren später die „Großen“ an der Reihe, sich darüber zu freuen, dass die Kita-Gruppe des Familienzentrums St. Johannes nach den Umbau- und Einrichtungsarbeiten für zwei Jahre in das Privathaus von Claudia und Karl-Heinz Sandknop eingezogen ist. Die beiden Vermieter „haben nun einen eigenen Kindergarten“, flachsten die Gäste. Weil die Stadt zu diesem Sommer schnell neue Kita-Plätze schaffen musste, hatten die Sandknops der Kommune das Haus zur Verfügung gestellt, nachdem die dort wohnende Mutter von Claudia Sandknop verstorben war.

Dank an viele Beteiligte

Für die Vermietung dankten beim Einweihungsfest sowohl die Verbundleiterin der katholischen Kindertageseinrichtungen, Brigitte Stasch , als auch Bettina Küch-Wallmeyer als allgemeine Vertreterin des Bürgermeisters.

Zahlreiche Gäste nahmen an der Einweihung teil.

Um das Haus Kita-gerecht – sechs der Kinder sind jünger als drei Jahre – herzurichten, musste einiges geändert werden. So gibt es nun unter anderem einen großen Sandplatz und eine hölzerne Freitreppe am geräumigen Spielzimmer. Im Obergeschoss sind Räume für das Personal und für Elterngespräche eingerichtet. „Eine Kinder-freie Zone“, erklärte Brigitte Stasch bei der Vorstellung von „St. Johannes II“. Den Kindern stünden nun „ein schönes Haus und ein schönes Grundstück“ zur Verfügung. Den Nachbarn in dem ruhigen Wohngebiet danke sie schon mal im Voraus für die „Akzeptanz und Toleranz“.

Neue Möbel

Investiert wurden rund 74 000 Euro, auch für neue Möbel. Letztere wurden vom Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend finanziell gefördert – ein Vorgriff auf den Bau einer komplett neuen Kita durch die Kirchengemeinde St. Martinus und Ludgerus. Die Möbel ziehen dann um. Auch die Stadt, der Kreis und die Kirchengemeinde haben sich beteiligt.

Zum Team gehören Stefanie Heimann, Bianca Einfeld, Ulrike Voges, Alexandra Markwald Schmedding und Elisabeth Zimon. Die Frauen konnten sich über viele Geschenke freuen. So hatte Familie Sandknop große Softbausteine mitgebracht.

Apropos Sand: Bei Gegrilltem und kühlen Getränken freuten sich manche der „Großen“ schon auf die eine oder andere nette Beach-Party, die sie ja samstags feiern könnten . . .