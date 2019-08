Dürre und die USA bereiten Sorgen

Gelassen widmen sich die Rinder auf der großen Weide Am Hagen ihrem Frühstück. Etwa 40 Kühe, viele mit Kälbern, und mittendrin zwei imposante Bullen stehen oder liegen in einer großen Gruppe zusammen. Schon auf den ersten Blick ist die Herde etwas Besonderes: Die blonden, massigen Tiere fallen im Münsterland, das von rot-bunten oder schwarz-bunten Milchkühen geprägt ist, direkt ins Auge. Es handelt sich um die Mutterkuh-Herde von Thomas Große Kogge. Vor zwölf Jahren hat der Landwirt die Weichen auf dem Hof Am Hagen neu gestellt und ist von Milchviehhaltung auf die Haltung von Fleischrindern umgestiegen. Ein Schritt, den er bis heute nicht bereut hat. Auch wenn sich derzeit einige Probleme abzeichnen – angefangen bei der Futterknappheit durch die beiden trockenen vergangenen Sommer bis hin zu den neuesten Vereinbarungen mit den USA.

Mit Förderung durch EU-Mittel hatte Große Kogge vor zwölf Jahren einen großen neuen Stall gebaut, in dem er seine etwa 40 Rinder der Rasse Blonde Áquitane und Charolais hält – zumindest im Winter. Die Zeit von März bis November verbringen die Tiere auf den Weiden. „Wir haben hier viel Grünland. 28 Hektar Weidefläche stehen den Tieren zur Verfügung“, erklärt der Landwirt. Um die EU-Mittel für den Stall zu bekommen, musste er die Vorgabe erfüllen, die Tiere artgerecht zu halten. Das bedeutete, dass er für jedes Tier im Stall einen Fressplatz und mindestens fünf Quadratmeter Liegefläche einplanen musste.

Thomas Große Kogge und Sohn Christian vor der Mutterkuh-Herde, die auf dem derzeit sehr dürren Weideland der Familie steht. Foto: Annette Metz

Zur artgerechten Haltung gehört aber auch die natürliche Art der Fortpflanzung. Jede Kuh bekommt jährlich ein Kalb. Dafür sorgen die beiden Bullen, die zur Herde gehören. Alle drei Jahre wird ein neuer hinzugekauft. Dabei achtet der Landwirt darauf, dass „der Bulle leichtkalbig vererbt“. Thomas Große Kogge erklärt, dass die Kühe sozusagen in „Eigenregie“ sogar auf der Weide kalben könnten. In der Regel sei es von der Natur aber so angelegt, dass die Kühe im Spätwinter beziehungsweise im frühen Frühjahr kalben, wenn die Tiere im Stall stehen. „Das können wir dann auch besser kontrollieren“, so Thomas Große Kogge.

Sieben Monate bleiben die Kälber dann bei ihren Müttern, die sie täglich mit zehn bis 15 Litern Milch versorgen. „Das unterscheidet sich deutlich von der Milchviehhaltung. Da werden die Kälber sofort von der Kuh getrennt und dann mit Milchpulver und Kälberkraftfutter versorgt“, beschreibt Große Kogge den Unterschied. Nach sieben Monaten werden die Kälber dann aus der Herde genommen und in männliche und weibliche Gruppen geteilt. Die jungen Bullen werden mit Gras und Mais gemästet. Kurz bevor sie zwei Jahre alt werden, werden sie geschlachtet. „Mit dem Tag, dass der Bulle zwei Jahre alt wird, gilt er als Altbulle. Mit diesem Tag sinkt der Erlös drastisch“, so Thomas Große Kogge. Die jungen weiblichen Kühe bleiben und halten den Bestand auf der vorgesehenen Größe oder werden in andere Herden verkauft. Mit 16 Monaten werden sie dann ein erstes Mal belegt. So kann eine Kuh auf dem Hof Am Hagen durchaus alt werden. 13 Jahre sei seine älteste Kuh geworden. Die Voraussetzung ist allerdings, dass sie gesund bleibt und jedes Jahr ein gesundes Kalb zur Welt bringt. Sollte das Kalb tot geboren werden oder nach der Geburt sterben, dann muss auch die Kuh zum Schlachter – da sind die Regeln klar, denn auch bei artgerechter Haltung muss der Landwirt wirtschaftlich denken. Eine Kuh, die kein Kalb aufzieht, ein ganzes Jahr durchzufüttern, das rechne sich nicht, unterstreicht Große Kogge.

Die große Halle ohne Stützen, in der die Herde den Winter verbringt, hat der Landwirt vor zwölf Jahren aus Kanada kommen lassen. „Wir hätten zum damaligen Zeitpunkt viel Geld in die Sanierung und Modernisierung der alten Milchviehställe stecken müssen“, erinnert sich Thomas Große Kogge. Außerdem musste er überlegen, wie der Arbeitsaufwand bei einer Milchvieh-Herde zu bewältigen sein würde. „Dieser Aufwand ist bei einer Mutterkuh-Herde besser abzuschätzen“, erklärt er. Da ist natürlich die Weidepflege von März bis November. Im Stall stehen die Tiere auf Stroh. Der Stall wird zwei Mal im Jahr gemistet. Der Mist kommt direkt als Dünger auf die Felder. Und dann ist da natürlich der Futteranbau.

Bislang hat der eigene Anbau des benötigten Futters für den Winter immer ausgereicht. Doch schon nach dem ersten trockenen Jahr 2018 wurde das Futter knapp, führt Große Kogge aus. Silomais, Stroh und Mineralfutter mussten zugekauft werden. „Viele Kollegen haben daher mehr als eigentlich geplant schlachten lassen müssen. Das führt dazu, dass die Fleischpreise sinken“, erklärt er weiter. Jetzt zeichne sich ein zweites Dürre-Jahr ab. Auf den Weiden ist derzeit wenig grünes Gras zu finden. Alles sei braun und trocken. Und wenn jetzt durch die neuen Verträge mit den USA auch noch das amerikanische Fleisch auf den europäischen Markt drücke, dann seien das alles zusammen viele Faktoren, die es ihm und seinen Kollegen derzeit nicht leicht machten, erklärt der Landwirt, während er die Herde betrachtet, die er mit einem kurzen Pfiff aus ihrer Ruhe aufweckt. Während sich die imposanten Tiere auf ihn und seinen Sohn Christian zubewegen und dabei die Kälber schützend in die Mitte nehmen, ahnen sie natürlich nichts von den Problemen, die Thomas Große Kogge zu schaffen machen und für die es wohl zurzeit noch keine Lösung gibt.