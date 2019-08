Wenn Schule zur Therapie gehört

„Hefte raus! Klassenarbeit!“ Nein, mit solchen Schreckensszenarien müssen Schülerinnen und Schüler der Schule im St.-Josef-Stift nicht rechnen. Im Gegenteil: In der Schule für Kranke, wie diese besondere Schulform offiziell im schönsten Schulbehördendeutsch heißt, ticken die Uhren etwas anders. Jährlich rund 450 Schülerinnen und Schüler, alle aus einer anderen Stadt, einer anderen Schule, mit einer jeweils eigenen Krankheitsgeschichte: Schema F funktioniert da nicht. Das Lehrerteam meistert somit täglich das Kunststück, für jeden seiner Schützlinge einen maßgeschneiderten Unterrichtsplan anzufertigen.

Die Schule im St.-Josef-Stift ist ein wesentlicher Teil des Therapiekonzepts und trägt verlässlich dazu bei, dass die Kinder und Jugendlichen auch während des stationären Aufenthalts schulisch weiter gefördert werden und den Anschluss in der Heimatschule nicht verpassen. Dabei geht es darum, eventuell vorhandene Rückstände aufzuarbeiten, sogar Klassenarbeiten werden bei Bedarf geschrieben. „Die Schüler kommen mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen zu uns. Manche haben von ihrer Schule Arbeitspläne mitbekommen, bei anderen steht im Vordergrund, dass sie während der Zeit in der Klinik ihre Krankheit in den Griff bekommen“, erzählt Schulleiter Peter Heidenreich .

Somit steht am Beginn immer erst ein „Aufnahmegespräch“. „Hier geht es vor allem darum, Vertrauen aufzubauen und behutsam einen Einstieg zu finden, wo die jeweiligen Probleme in der Schule liegen. Bei vielen geht es um Schmerzen, Ängste und Fehlzeiten“, so Heidenreich. Im Kontakt mit der Heimatschule werde abgestimmt, welche Lerninhalte aufgearbeitet werden sollen.

Erst dann geht es mit dem Unterricht los – und zwar in Kleingruppen, in denen drei bis vier Schüler verschiedenen Alters zusammen lernen: entweder in Partnerarbeit, oder die Großen helfen den Jüngeren. „Dabei geht es nicht nur um reine Stoffvermittlung, sondern auch darum, die Selbstständigkeit der Kinder und Jugendlichen zu stärken.“ Denn anders als in der Heimatschule verteilt sich der Unterricht über mehrere kürzere Einheiten, die in den eng gesteckten Therapieplan „eingetaktet“ sind.

Eine Besonderheit in der Schule im St.-Josef-Stift ist die Rücksichtnahme auf die krankheitsbedingten Beeinträchtigungen der Schülerinnen und Schüler. „Wenn die Hände und Finger von Rheuma betroffen sind, versuchen wir, lange Schreibarbeiten durch den Einsatz von iPads oder anderen Unterrichtsmaterialien zu ersetzen“, so Lehrerin Stefanie Pütz. Dabei kommt auch die Ergotherapie ins Spiel, wenn es darum geht, die Gelenke durch Stiftverdickungen oder Schienen zu entlasten.

Wenn der Tag der Entlassung naht, nehmen die Schüler mehr als frisch erworbenen Lernstoff mit. „Es geht auch darum, die Kinder und Jugendlichen auf ihr Umfeld in der Heimatschule vorzubereiten, ihr Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl zu stärken“, sagt Peter Heidenreich. Schule, Psychologen und Familienbüro – alle unterstützen die jungen Patienten mit ihrer jeweiligen Kompetenz beim Umgang mit ihrer Erkrankung. Dazu gehört zum Beispiel, offen darüber zu sprechen, welche Einschränkungen die Krankheit mit sich bringt, um Mobbing und Hänseleien zu vermeiden und Lösungen für den Nachteilsausgleich zu finden.