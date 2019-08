Es gibt rund 40 staatliche „Schulen für Kranke“ in Nordrhein-Westfalen, neun davon im Regierungsbezirk Münster. Die meisten Schulen gibt es in psychiatrischen Kliniken. Die Schule im St.-Josef-Stift wurde bereits 1925 gegründet und ist heute in Trägerschaft der Stadt Sendenhorst. In den sieben Schulräumen im St.-Josef-Stift werden schulpflichtige Patientinnen und Patienten von der ersten bis zehnten Klasse – bei Bedarf auch darüber hinaus – unterrichtet, wenn sie vier Wochen oder länger in der Schule fehlen. Das Kollegium um Schulleiter Peter Heidenreich unterrichtet in den Kernfächern Mathe, Deutsch, Englisch, Französisch, Latein und bei Bedarf auch in Nebenfächern. Zur Schule gehören auch ein Teilstandort in der Kinderklinik des St.-Franziskus-Hospitals Ahlen sowie seit dem 1. August 2019 auch in der Tagesklinik Warendorf, die zur Kinder- und Jugendpsychiatrie Hamm gehört.