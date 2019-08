Am Sonntag hat die Evangelische Kirchengemeinde Sendenhorst und Vorhelm das 50-jährige Bestehen ihrer Selbstständigkeit gefeiert. Bis zum Frühsommer 1969 gehörten die evangelischen Christen in Sendenhorst, Enniger und Vorhelm als vierter Pfarrbezirk zur Kirchengemeinde Ahlen.

Den Beginn der Jubiläumsfeier gestaltete am Nachmittag der Zauberer „Magic Wobo“. Daran schloss sich am frühen Abend in der Friedenskirche ein Gottesdienst für Jung und Alt anschloss an. „Glaube, Hoffnung und Liebe haben die Gemeindemitglieder bewogen, diese Gemeinde zu gründen“, sah Pfarrerin Ute Böning diese innerlichen Ausrichtungen als Grundbausteine und Fundament zur Gründung. Hinzu kamen weitere, die die Gemeindemitglieder im Gottesdienst mit dem Bau eines Gebäudeturms dokumentierten.

„Einige sagen, mit 50 Jahren sind wir ja noch nicht erwachsen“, wollte Pfarrer Manfred Böning im Anschluss an den Gottesdienst das Jubiläum der Selbstständigkeit dennoch als Volljährigkeit verstanden wissen.

Direkt nach dem Krieg gab es zunächst nur 50 evangelische Christen im Kirchspiel Sendenhorst, deren Zahl sich durch die Ansiedlung von Flüchtlingen stark vergrößerte. Nächste Entwicklungen waren 1948 die Einrichtung einer zweizügigen evangelischen Volksschule in Sendenhorst und 1951 die Grundsteinlegung der Friedenskirche. Im Dezember 1964 beschloss die Gemeindeversammlung, den Superintendenten um die Verselbstständigung von Sendenhorst zu bitten. Denn aus verschiedenen Gründen hatten die Gemeindeglieder in Sendenhorst kein großes Zugehörigkeitsgefühl zu Ahlen. Das Landeskirchenamt regte dann am 20. Mai 1966 an, einen Sonderhaushalt für Sendenhorst einzurichten, weil das Amt befürchtete, die kleine Gemeinde könne sich eigenständig finanziell nicht selbst tragen.

Im Frühsommer 1969 schließlich erlangte die Kirchengemeinde ihre Selbstständigkeit. Allerdings gab es nach politischen Kommunalreformen in den Jahren 1975 und 2002 kurze Diskussionen, Sendenhorst und Ahlen wieder zusammenzulegen. „Als die kleinste Gemeinde im Kirchenkreis sind wir ganz gut aufgestellt“, bilanzierte Pfarrer Manfred Böning und verwies auf die Kinderbibelwoche und die Jugendgottesdienste.

Mit einem reichhaltigen „Weißen Buffet“ und der Musik des Flötenensembles „Adelore“ sowie Tischmusik von Hendrik Stahl klang der Abend dann gesellig aus. Zudem konnten die Besucher am Stand des Weltladens noch „Faire Produkte“ kaufen.