Zu einem Küchenbrand wurden die Sendenhorster Feuerwehr sowie Rettungswagen aus Ahlen und Drensteinfurt am Dienstagabend gerufen. Vermutlich vergessenes Essen hatte sich entzündetet und eine Küche in einer Wohnung am Südgraben in Brand gesetzt, berichtet die Feuerwehr.

Die Wehrleute hatten mit starkem Rauch zu kämpfen, durch den auch zwei Bewohner eine Rauchgasvergiftung erlitten. Die Feuerwehr setzte drei Atemschutztrupps ein, um nach weiteren betroffenen Bewohnern zu suchen, die im Haus vermutet wurde.

Alle Wohnungen des Gebäudes wurden durchsucht, aber es wurden keine weitere Person aufgefunden, so die Wehr.

Das Feuer selbst wurde innerhalb kurzer Zeit gelöscht, und die Wohnungen wurden technisch belüftet.