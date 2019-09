Albersloh -

Sieben Tage lang stellt das Team des Sozial-Zentrums die Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt. Ein Anlass für eine Fülle von Veranstaltungen ist der weltweite „Klimastreiktag“, der am Freitag, 20. September, begangen wird. Während der Aktionstage soll zudem das Reparatur-Café in der „Roten Schule“ eröffnet werden.